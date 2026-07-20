'인천쿠팡물류센터 61시간'…물류센터 화재중 초진까지 최장시간

5년 전 덕평센터는 55시간 소요…"완전 진화까지 총력"

61시간 만에 불길이 잡힌 인천 쿠팡 물류센터 화재는 초기 진화까지 가장 긴 시간이 걸린 국내 물류센터 화재로 기록될 전망이다.



20일 인천소방본부에 따르면 이번 화재는 지난 18일 오전 6시 54분께 발생해 61시간 만인 이날 오후 8시 초기 진화됐다.

지난 19일 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 화재가 발생해 소방당국이 진압을 하고 있다. 뉴스1

소방 당국은 통상 화재 현장에서 큰 불길을 잡고 잔불 정리에 돌입할 때 초기 진화를 선언한다.



이번 초기 진화 소요 시간은 그동안 국내 물류센터에서 발생한 화재 중 가장 긴 것으로 파악됐다.



기존에 초진까지 최장 시간을 기록한 화재는 5년 전인 2021년 6월 발생한 쿠팡의 경기 이천 덕평 물류센터 현장이다.



덕평 물류센터 화재는 6월 17일 오전 5시 20분께 발생해 55시간 뒤인 19일 낮 12시 25분께 초진이 완료됐다.



2020년 경기 군포 한국복합물류센터 화재와 2022년 경기 평택 냉동창고 신축 공사장 화재의 초진 소요 시간은 각각 21시간과 16시간이었다.



물류센터의 경우 가연성 적재물이 많은 데다 복잡한 내부 구조 탓에 대형 화재 발생 시 진화에 긴 시간이 걸린다.



이번 화재 현장인 인천 물류센터의 연면적은 29만9천여㎡로 덕평 센터보다 2배 넘게 넓다 보니 소방 당국은 진화에 어려움을 겪었다.



소방 당국은 인천 물류센터에서 초기 진화에 성공한 만큼, 잔불 정리 후 완전 진화까지 안전 관리에 총력을 기울일 방침이다.



쿠팡의 덕평 물류센터의 경우 불을 완전히 끄는 데 130여시간이 걸렸다. 당시 화재로 건물 안에 있던 적재물과 포장 종이·비닐 등 5만3천여㎥가 모두 탔다.



소방 당국자는 "불을 완전히 끈 뒤 구체적인 피해 규모와 화재 원인을 본격적으로 조사할 계획"이라며 "완전 진화까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상한다"고 말했다.

<연합>