“단일종목 ETF 투자하지 말라”…‘ETF 아버지’의 이례적 경고

‘ETF의 아버지’로 불리는 배재규 한국투자신탁운용 대표가 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자에 대해 경고하고 나섰다.

20일 금융투자업계에 따르면 배 대표는 이날 자신의 페이스북에 ‘개별종목 레버리지 인버스 2배 상품 성과분석’이라는 제목의 글을 올렸다. 그는 “개별종목 레버리지 ETF를 운용하고 있는 운용사 대표로서 이런 말씀을 드려 죄송하다”며 “결론은 개별종목 레버리지와 인버스 2배 ETF에는 투자하지 말라는 이야기”라고 밝혔다.

배재규 한국투자신탁운용 대표이사. 이재문 기자

배 대표는 주가 변동성이 클 때 ETF 원금이 감소하는 ‘음의 복리’ 효과를 지적했다. 그는 “시간이 흘러 원주가 제자리에 와도 ETF 가격은 제자리에 오지 못할 가능성이 크다”며 “특히 원주의 변동성이 지금처럼 크면 매일 손실이 늘어나는 구조”라고 설명했다.

배 대표가 함께 공개한 분석 자료에 따르면 지난 5월27일부터 이달 16일까지 SK하이닉스 주가는 224만3000원에서 184만2000원으로 17.9% 하락했다. 같은 기간 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품은 47.5% 하락했다. 기초자산 하락률에 단순 2배를 적용한 이론상 손실률은 35.8%지만 실제 손실은 11.7%포인트 더 컸다. 인버스 상품 역시 원주 하락에 따라 이론적으로는 35.8% 수익을 내야 하지만 실제로는 31.1% 손실을 기록했다.

배 대표의 해당 글은 현재는 내려간 상태다.

배 대표는 최근 세계일보와 인터뷰에서도 단일종목 레버리지 투자의 부작용을 우려한 바 있다. 그는 “개별 종목 투자로 단기 수익을 올릴 때는 짜릿할 수 있지만, 성공과 실패가 반복되면 장기 투자가 어려워진다”며 “단일종목 레버리지 상품은 투자자들이 단기 성과에만 집착하게 만드는 부정적 효과를 초래할 수 있다”고 말했다.