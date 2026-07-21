“약속 못 지켜 미안”…아이유, 건강 악화로 콘서트 취소·컴백 연기

가수 겸 배우 아이유가 이관개방증 증세 악화로 인해 오는 9월 예정됐던 고양 콘서트를 취소하고 정규 6집 발매도 연기한다.

이관개방증은 고막 안쪽 공간인 이관이 비정상적으로 계속 열려 있는 증상을 뜻한다. 이관개방증이 생기면 귀가 먹먹하거나 불편할 수 있다.

아이유는 20일 팬 플랫폼 베리즈를 통해 “최근 들어 고질적이던 이관개방증 증세가 악화되고 있다”며 현재 건강 상태를 직접 전했다.

그는 “나름대로 관리하며 지내왔지만 최근에는 며칠 동안 밤낮으로 증상이 이어졌고, 노래를 할 때 제 컨디션을 찾기 어려운 일이 반복되고 있었다”고 밝혔다.

이어 “녹음은 저만의 방법을 찾아 큰 무리 없이 마쳤지만, 활동 반경이 크고 땀을 많이 흘리는 콘서트는 당분간 무리일 것 같다는 전문가들의 의견이 있었다”고 설명했다.

이에 따라 오는 9월 예정됐던 고양 콘서트는 취소됐다. 아이유는 “저 역시 너무 공연을 하고 싶고 유애나들과 함께 노래하고 뛰어다니고 싶지만, 지금 상태로는 9월 공연이 무리인 것 같다”며 “콘서트 약속을 지키지 못하게 돼 너무 마음이 무겁고 미안하다. 우리 모두의 하반기를 망친 것 같아 정말 죄송하다”고 팬들에게 사과했다.

공연 일정이 조정되면서 정규 6집 발매도 함께 미뤄진다. 아이유는 “이번 정규 앨범의 프로모션은 공연과 투어를 중심으로 준비했던 만큼 부득이하게 발매 시기 역시 조금 연기하게 됐다”며 “기다림이 너무 길어지지 않도록 최선을 다해 최대한 빨리 새 앨범과 공연으로 돌아오겠다”고 약속했다.

소속사 이담엔터테인먼트도 이날 공식입장을 통해 “당사와 아이유는 최근 귀 상태가 공연을 진행하기에는 무리가 있다고 판단했다”며 “건강을 최우선으로 고려해 신중한 논의 끝에 올해 9월 예정된 고양 스타디움 공연을 포함한 이후 공연 일정과 정규 6집 앨범 일정을 조정하기로 결정했다”고 밝혔다.

이어 “아티스트가 겪고 있는 증상은 일상생활에 큰 지장을 주는 상태는 아니지만, 팬 여러분께 최상의 무대를 선보이기 위해 내린 결정”이라며 “아이유가 건강한 모습으로 팬들과 다시 만날 수 있도록 회복에 최선을 다해 지원하겠다”고 전했다.

한편 아이유는 지난해 싱글 ‘바이, 썸머(Bye, Summer)’를 발표했으며, 정규 6집은 2021년 정규 5집 ‘라일락(LILAC)’ 이후 약 5년 만의 정규 앨범으로 많은 기대를 모으고 있다.