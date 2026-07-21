“대출받기도, 갚기도 힘들다”…주담대 8% 시대 눈앞

기준금리 인상으로 주담대 금리 상승세 지속

주요 시중은행의 주택담보대출(주담대) 금리 상단이 연 7.5%를 넘어섰다. 한국은행의 추가 기준금리 인상 가능성과 시장금리 상승, 은행권의 가계대출 관리 강화가 맞물리면서 주담대 금리가 연 8%대에 진입할 수 있다는 전망이 나온다.

서울 시내 한 금융기관에 주택담보대출 상품 안내문이 게시돼 있다. 뉴시스

21일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 전날 기준 5년 고정형 주담대 금리는 연 4.79~7.52%로 집계됐다. 지난 5월 말(연 4.26~7.10%)과 비교하면 하단은 0.53%포인트, 상단은 0.42%포인트 상승했다.

고정형 주담대 금리 상승은 주요 지표인 은행채 5년물 금리 오름세가 영향을 미쳤다. 은행채 5년물(AAA·무보증) 금리는 같은 기간 4.207%에서 4.478%로 0.271%포인트 올랐다. 한국은행의 긴축 기조 전환과 추가 기준금리 인상 가능성이 시장금리 상승으로 이어지고 있다는 분석이다.

변동형 주담대 금리도 상승 흐름을 보이고 있다. 5대 은행의 6개월 변동형 주담대 금리는 현재 연 4.17~6.88% 수준이다. 변동형 금리의 주요 기준이 되는 코픽스(COFIX)가 오름세를 이어가면서 조만간 상단이 7%대를 넘어설 가능성이 제기된다.

시장에서는 한국은행 금융통화위원회가 올해 하반기 한 차례, 내년 상반기 두 차례 추가 인상을 단행해 기준금리를 현재 연 2.75%에서 연 3.50%까지 끌어올릴 수 있다는 전망도 나온다. 기준금리 인상이 현실화될 경우 시장금리와 대출금리 상승 압력은 더욱 커질 것으로 예상된다.

은행권의 자체적인 가계대출 관리 강화도 대출금리 상승 요인으로 꼽힌다. 은행들이 가계대출 총량을 관리하기 위해 가산금리를 높이거나 우대금리를 줄이면서 차주들의 실제 부담 금리가 높아지고 있기 때문이다.

주담대 금리가 연 8%를 넘어설 경우 2023년 1월 이후 약 3년 반 만에 다시 8%대 금리를 맞게 된다.

정책금융 상품도 고금리 흐름을 피하지 못하고 있다. 한국주택금융공사에 따르면 7월 아낌e보금자리론 금리는 10년 만기(연 4.90%)를 제외한 15·20·30·40·50년 만기 상품 모두 5%를 넘어섰다. 보금자리론 금리가 5%대로 올라선 것은 2022년 12월 이후 약 3년 7개월 만이다.

대출 문턱도 높아지고 있다. 한국은행의 ‘금융기관 대출 행태 서베이’에 따르면 올해 3분기 국내은행의 대출 태도 지수는 -7로 집계됐다. 지난해 2분기(-13) 이후 6개 분기 연속 마이너스다. 대출 태도 지수가 마이너스라는 것은 은행들이 심사를 강화해 대출받기가 어려워지고 있다는 의미다.

실제 주요 은행들은 잇따라 가계대출 관리 조치를 강화하고 있다. KB국민은행은 이달 주담대 한도를 기존 최대 6억원에서 3억원으로 축소했다. 신한은행은 대출 모집인을 통한 신규 대출 접수를 중단했고, 하나은행도 오는 9월 실행 예정인 주담대와 전세대출에 대해 모집인 접수를 제한했다.

우리은행은 지난 16일부터 영업점별 주택 관련 대출 월 취급 한도를 기존 30억원에서 10억원으로 줄였다. 5대 은행 모두 모기지신용보험(MCI)과 모기지신용보증(MCG) 신규 가입 제한에 나섰고, SC제일은행도 지역본부별 주담대 총량 관리에 들어갔다.

금리 상승과 대출 규제가 동시에 강화되면서 주택 구매를 계획하는 실수요자와 기존 대출 보유자의 이자 부담은 당분간 더욱 커질 전망이다.