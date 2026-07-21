배우 겸 가수 이준영(29)이 21일 입대한다.

이준영은 이날 오전 육군훈련소에 입소한다. 기초군사훈련을 마치고 나면 육군 현역병으로 복무하게 된다. 이준영은 입대 당일 새벽 소셜미디어에 직접 머리를 자르는 사진 등을 올리고 마지막 인사를 했다.

이준영은 지난달 소셜미디어에 직접 편지를 써서 올리고 입대 소식을 알린 적이 있다. 그는 "건강하게 그리고 저답게 잘 다녀오겠다"며 "다시 인사드리는 날까지 모두 건강하시고, 각자 자리에서 행복하고 의미 있는 시간을 보내시길 진심으로 소망한다. 늘 아껴주시고 응원해 주셔서 감사하다"고 말했다.

1997년생인 이준영은 2014년 그룹 유키스에 합류하며 데뷔했다.

2017년부터 연기를 시작한 이준영은 이후 배우로 더 크게 인정 받았다. 그는 'D.P.'(2021) '마스크 걸'(2023) '로얄로더'(2024) '폭싹 속았수다'(2025) '약한영웅 Class2'(2025) 등에 출연했고, 지난 5일 종영한 '신입사원 강회장'에서도 안정적인 연기력을 보여줬다는 평가를 받았다.

<뉴시스>