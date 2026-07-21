트럼프 “이란, 미군 숨질 때마다 몇 배로 대가 치를 것”…응징 경고

미군 사망 17명으로 늘자 강경 메시지

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 공격으로 미군 장병이 숨질 때마다 이란이 몇 배의 대가를 치르게 될 것이라며 강력한 응징 의지를 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “이란이 미군 병사 한 명을 죽일 때마다 그 대가를 몇 배로 치르게 될 것”이라며 “이 지시는 피트 헤그세스 국방장관, 댄 케인 합참의장, 그리고 모든 군 지휘부에 전달됐다”고 밝혔다.

이번 발언은 이란과 미국 간 무력 충돌이 장기화하는 가운데 미군 사망자가 잇따르자 나온 것으로, 미국 내 반전 여론 확대를 차단하고 이란에 강력한 경고 메시지를 보내려는 의도로 풀이된다.

지난 2월 28일 미국의 대이란 공습으로 시작된 이란전 과정에서 숨진 미군 장병은 이날까지 총 17명으로 집계됐다.

최근인 지난 17일에는 이란의 미사일과 드론 공격으로 요르단에 주둔 중이던 미군 2명이 사망했고 18일에는 이라크에서 이란의 드론 불발탄을 통제·폭파하는 과정에서 미군 1명이 추가로 숨졌다.

중동 지역 미군 작전을 담당하는 미군 중부사령부는 전날까지 이란에 대한 야간 공습을 9일 연속 이어갔다.

휴전 국면 이후 첫 미군 전사자가 발생하면서 미군이 ‘응징’을 강조하며 대이란 공격 수위를 높일 가능성도 제기되고 있다.