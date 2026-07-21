블랙핑크 제니, 24일 깜짝 솔로 서머송 발표…곡 작업·뮤비 연출 참여

그룹 블랙핑크 겸 가수 제니가 솔로 신곡 '레스 댄 어 러버'(Less than a Lover)를 깜짝 발표한다.

21일 소속사 OA엔터테인먼트는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 제니가 오는 24일 오후 1시 국내외 주요 음원사이트를 통해 싱글 '레스 댄 어 러버'를 발표한다고 알렸다.

제니(OA엔터테인먼트 제공)

이와 함께 공개된 티저 이미지는 한 편의 영화 같은 분위기를 자아내 눈길을 끌었다. 트럭 창문 너머로 자연의 풍경과 함께 제니의 설렘이 느껴지는 모습이 담겨 있어 여름날의 낭만적인 무드를 완성했다.

특히 이번 신곡 뮤직비디오 연출부터 작사, 음악 작업까지 제니가 직접 참여한 것으로 알려져 기대를 모은다.

제니는 앞서 미국 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2026', 덴마크 '로스킬데 페스티벌', 폴란드 '오프너 페스티벌', 스페인 '2026 매드 쿨 페스티벌' 등 대형 페스티벌 무대에서 이번 신곡을 선공개해 화제를 모은 바 있다. 이후 글로벌 팬들의 음원 요청이 쇄도해 정식 음원 발매를 확정했다는 후문이다.

신곡 '레스 댄 어 러버'는 감각적인 음색과 독보적인 아우라를 담은 곡으로, 로파이(Lo-fi)한 사운드의 기타와 빈티지 일렉트릭 키보드가 만들어내는 나른한 질감 위에 한층 깊어진 보컬을 더했다.

한편 제니는 지난 2016년 그룹 블랙핑크로 데뷔해 '휘파람', '불장난', '마지막처럼', '뚜두뚜두', '포에버 영', '러브식 걸스', '셧 다운', '고' 등의 히트곡을 발표하며 전 세계적인 사랑을 받았다.

2018년 솔로로도 나선 제니는 '솔로', '유 앤 미', '만트라', '라이크 제니', '젠' 등의 곡을 발표하며 솔로 아티스트로서 명성을 확고히 하고 있다. 그는 미국 '롤라팔루자 시카고', 일본 '서머 소닉 2026' 등 글로벌 페스티벌 출격을 앞두고 있다.

<뉴스1>