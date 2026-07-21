서울 서부 지역 호우특보…중랑천·양재천 등 29개 하천 통제

서울시, 1단계 상황근무…지하차도·산사태 우려지역 등 모니터링 강화

서울 서부 지역에 호우특보가 발효되면서 서울 시내 전체 하천이 통제되고 있다.



서울시는 21일 정체전선 영향으로 새벽 한때 시간당 최대 53.5㎜의 강한 비가 내리면서 중랑천, 청계천, 양재천 등 시내 하천 29개 전체를 통제하고 있다고 밝혔다.

장맛비가 내리는 지난 20일 오후 서울 청계천 출입이 통제되고 있다.

새벽 한때 증산교 하부도로도 일시 통제했으나 오전 5시 17분께 통제가 풀렸다.



시는 빗물펌프장 2곳을 부분 가동하며 배수에 힘쓰고 있다.



호우로 인한 배수 지원 7건, 수목 전도(나무 쓰러짐) 1건, 시설 안전 조치 4건 등 소방 활동이 집계되는 등 12건의 비 피해가 발생했다.



서울시는 집중호우가 예상되자 전날 오후 11시부터 1단계 근무를 발령하고, 시와 자치구 등 총 3천206명을 상황 근무에 투입했다.



서울시 전 부서와 산하기관에는 집중호우에 대비해 하천·저지대 등 취약지역 안전관리를 철저히 해달라고 요청했다.



하수도 빗물받이를 점검하고 산사태 우려 지역을 순찰했으며, 지하차도에는 현장에 담당자를 배치하고 모니터링을 강화했다.



기상청은 이날 오전 3시 20분을 기해 서울 서남·서북권에 호우주의보를 발효했다.



호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 이상 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상으로 예상될 때 발효된다.



이날 서울에서 비가 가장 많이 내린 곳은 은평구로, 전날부터 누적 최대 71.5㎜의 강수량을 기록했다. 은평구에는 시간당 최대 53.5㎜의 폭우가 쏟아지기도 했다.



서울에 내리는 비는 오는 22일 오전까지 이어질 것으로 예보됐다. 이날 서울의 예상 강수량은 30∼100㎜다.

<연합>