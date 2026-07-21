월드컵 우승한 스페인 1위 탈환…준우승 아르헨티나 2위

한국 축구의 7월 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 2026 북중미 월드컵 졸전의 영향으로 4년 7개월 만에 30위권 밖으로 밀려났다.



국제축구연맹이 21일(한국시간) 발표한 7월 FIFA 랭킹에서 한국은 32위를 차지했다.

홍명보 감독이 기자의 질문을 듣고 있다. 연합뉴스

북중미 월드컵 직전 25위였던 한국은 조별리그에서 1승 2패의 성적으로 조별리그 탈락의 고배를 마시면서 7계단이나 떨어진 32위로 추락했다.



한국이 FIFA 랭킹에서 30위권(21∼30위) 밖으로 밀려났던 것은 2021년 12월에 33위를 기록한 이후 4년 7개월 만이다.



이번 북중미 월드컵에서 32강 탈락을 맛본 일본은 1계단 올라간 17위로 아시아 국가 가운데 가장 높은 순위를 기록했다. 이란이 2계단 떨어진 22위, 호주도 1계단 내려간 28위에 랭크됐다.



전체 순위에선 스페인이 아르헨티나를 꺾고 북중미 월드컵 우승을 따내면서 지난 1월 이후 6개월 만에 아르헨티나를 2위로 끌어내리고 세계 랭킹 1위로 복귀했다.



프랑스와 잉글랜드가 나란히 3∼4위를 차지한 가운데 '괴물 스트라이커' 엘링 홀란을 앞세워 8강까지 진출한 노르웨이가 31위에서 무려 12계단 상승한 19위로 뛰어올랐다.

<연합>