7월 1~20일 수출 549억달러…반도체 호조에 역대 7월 최대

7월1∼20일 수출이 549억달러로 집계되며 역대 7월 기준 최대 실적을 기록했다. 반도체 수출 역시 221억달러로 같은 기간 기준 역대 최대치를 보였다.

21일 관세청의 ‘7월 1~20일 간 수출입 현황 자료’에 따르면 이 기간 수출은 549억달러로 전년 동기 대비 52.3%(188억7000만달러) 증가했다. 수입은 427억달러로 20.0%(71억1000만달러) 늘었고, 무역수지는 122억달러 흑자를 기록했다.

부산항 신선대, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합

이 기간 조업일수는 14.5일로 지난해 대비 1.0일 줄었지만, 일평균 수출액은 23억3000만달러에서 37억9000만달러로 62.9% 증가했다.

수출액은 7월 기준 역대 최고 실적으로, 2024년 7월(369억달러)의 기록을 넘어섰다. 반도체 수출은 221억1300만달러로 지난해 동기 대비 180.6% 급증하면서 전체 수출에서 차지하는 비중이 40.3%로 18.4%포인트 높아졌다. 반도체 외에는 컴퓨터 주변기기(231.9%), 선박(70.8%), 무선통신기기(65.9%), 석유제품(33.4%), 철강제품(11.1%) 등의 수출이 증가했다. 반면 승용차(10.6%)와 자동차부품(9.6%)은 감소했다.

국가별 수출은 중국 94.1%, 미국 39.6%, 베트남 82.4%, 유럽연합(EU) 30.3%, 대만 41.8%, 홍콩 123.7%, 말레이시아 134.1% 등 주요 시장 대부분에서 증가세를 보였다.

국가별 수입은 중국 21.8%, 미국 17.1%, 유럽연합 9.7%, 일본 14.6%, 대만 45.7%, 베트남 28.2%, 호주 25.9% 등 대부분 국가에서의 늘었다. 품목별로는 반도체(54.9%), 원유(27.5%), 반도체 제조장비(56.9%), 가스(27.9%), 석탄(25.7%), 무선통신기기(51.7%) 등이 증가했다.