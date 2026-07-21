극과 극 '호프' 호평한 이동진…악플 세례에 "눈치 안 봤다"

영화 '호프'(감독 나홍진)를 향한 반응이 뜨겁다. 호불호가 극명하게 나뉘는 상황에서 이동진 영화평론가가 작품을 호평했다가 악플 세례를 받고 있다. 이에 이동진 평론가는 "눈치 보고 높게 평가한 것 아니다"라며 단호한 입장을 보였다.

이동진 평론가는 지난 20일 자신의 블로그에 '호프'의 별점과 평론을 둘러싼 반응과 관련해 "나홍진 감독과 친분 없다"라며 "'곡성'과 '호프' 관련해 공적인 자리에서 인터뷰하거나 GV를 하면서 뵌 게 전부이고, 이제껏 커피 한 잔 나눈 적 없다, 전화번호도 모른다"고 밝혔다.

영화 '호프' 포스터

그는 앞서 '호프'에 대해 별점 5점 만점에 4점을 부여하며 "기괴한 난장판 속에서 대담하게 질주하는, 영화 전체가 거대한 크레센도"라는 평을 남겼다.

그러나 일부 누리꾼들은 이동진 평론가의 호평에 대해 "4점을 주다니 실망했다", "위선적이다", "나홍진 감독이라 눈치를 본 거냐" 등이라는 의견을 드러냈다. 또한 원색적인 비난성 표현까지 내뱉기도 했다.

논란이 지속되자 이동진 평론가는 "'호프'에 대한 제 호평은 감독이 누구인지와 무관하다"며 "나홍진 감독을 좋아하기 때문에 그의 영화가 좋은 게 아니라, 제가 볼 때 좋은 영화를 계속 만들었기 때문에 창작자인 그를 좋아한다"고 밝혔다.

또한 "눈치를 보았기에 높게 평가한 게 아니다"라며 "GV를 하기에 '호프'를 호평한 게 아니다, 그 영화를 높게 평가하기에 그 영화 GV를 맡는다"라고 해명했다.

그러면서 "'호프'를 왜 좋게 평가한 거냐고 아직도 물으시는 분들이 계실 텐데, 그 영화가 뛰어나다고 보니까, 단점들이 있음에도 그걸 상쇄할 정도로 매우 강력한 장점들이 있는, 매력 넘치고 독창적이고 재미있는 영화니까, 제가 그렇게 보았기에 그렇게 판단한다"라며 "그런데 영화 한 편 보고 나서 왜 그렇게까지 조롱을 하거나 화를 내는 거냐"고 일침을 가했다.

지난 15일 개봉한 '호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민 분)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 그린 작품이다. 나홍진 감독이 '곡성'(2016) 이후 10년 만에 선보이는 신작으로 제79회 칸 국제영화제(칸 영화제) 경쟁 부문에 진출해 화제가 된 가운데, 개봉 5일 만에 200만 관객을 돌파하며 흥행 중이다.

그러나 높은 화제성만큼이나 영화에 대한 호불호 반응도 극명하게 갈리고 있다. '호프'의 CGV 에그지수는 83%, 국내 콘텐츠 평점 사이트인 왓챠피디아의 평점은 3.1점을 기록 중인데, 관람객들은 극과 극 평으로 '호프'에 대한 반응을 내놓고 있다. 나홍진 감독의 연출력과 액션 신에 대한 호평과 CG나 서사 구조, 결말에 대한 혹평이 맞서며 갑론을박으로 이어지고 있다. 이에 이동진 평론가 역시 때아닌 악플을 받아 해명까지 남긴 것으로 보인다.

<뉴스1>