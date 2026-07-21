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추경호 대구시장, 기획예산처 방문…국비 확보 ‘총력전’

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com
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추경호 대구시장이 내년도 정부 예산안 편성의 ‘골든타임’을 놓치지 않기 위해 예산 심의의 최종 관문인 기획예산처를 직접 찾았다.

 

21일 대구시에 따르면 추 시장은 전날 기획예산처를 방문해 조용범 신임 차관을 비롯한 사업별 심의관과 과장들을 잇달아 만났다.

 

추경호(왼쪽) 시장이 조용범 기획예산처 차관 만나 국비 사업의 당위성을 설명하고 있다. 대구시 제공
추경호(왼쪽) 시장이 조용범 기획예산처 차관 만나 국비 사업의 당위성을 설명하고 있다. 대구시 제공

이 자리에서 추 시장은 대구시 주요 핵심 국비 사업의 당위성을 설명하고 정부 예산안 반영을 강력히 요청했다. 지난 13일 주요 중앙부처를 방문해 정책적 필요성을 설명한 데 이어, 일주일 만에 다시 발품 행정을 펼치며 직접 설득에 나선 것이다.

 

추 시장은 국가 안보와 균형 발전을 뒷받침할 대형 인프라 사업의 필요성을 중점적으로 피력했다. 주요 건의 사업은 △대구∙경북통합신공항 건설 △대구~경북 광역철도 △달빛철도 △무주~대구 고속도로 건설 등이다.

 

미래 먹거리 선점을 위한 신산업 육성 예산과 시민 삶의 질 향상을 위한 사업 지원도 함께 요구했다. △미래모빌리티 AI 소프트웨어 검증시스템 구축 △로봇산업 연계 국산 AI 반도체 개발∙실증 지원 △국립뮤지컬콤플렉스 조성 △대구권 광역철도 예비차량 추가 구매 등이 포함됐다

 

추 시장은 취임 이후 현장 중심의 국비 확보 행보를 이어가고 있다. 지난 9일 국회에서 지역 국회의원들과 예산정책협의회를 열어 ‘원팀’ 협력체계를 구축했으며, 13일에는 국토교통부∙재정경제부∙과학기술정보통신부∙산업통상부 등 주요 부처 차관들을 만나 핵심 사업의 당위성을 직접 설명한 바 있다.

 

추경호 시장은 “정부예산안이 확정될 때까지 기획예산처를 비롯한 중앙부처와 국회를 직접 찾아 대구 핵심사업을 한 번이라도 더 설명하고, 한 사람이라도 더 만나 설득하겠다”며 “중앙부처 네트워크를 바탕으로 끝까지 현장을 다니며 대구 미래를 위한 국비 확보 성과를 반드시 만들어 내겠다”고 말했다.

김덕용 기자

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