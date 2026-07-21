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홍지민 "독립운동가 아버지, 일본 군수물자 폭파해"

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배우 홍지민이 아버지가 독립운동가였다는 사실을 공개했다.

 

홍지민은 20일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에 출해 아버지에 관한 이야기를 했다.

홍지민. KBS 유튜브 캡처
홍지민. KBS 유튜브 캡처

홍지민은 "아버지가 16세 때 '백두산회'라는 곳에 가입하셔서 일본으로 가는 군사 물품을 폭파하는 독립운동을 하셨다"고 했다.

 

그는 "그 이후 잡히셔서 옥에서 1년 반 생활하시다가 해방을 맞이하셨다"고 설명했다.

 

홍지민은 독립운동가인 아버지의 영향으로 경제적으로 넉넉하지 않은 어린 시절을 보냈다고 했다.

 

이날 '말자쇼'에는 과거 홍지민의 어려운 가정 형편을 알아채고 수강료를 면제해 준 태권도 관장님도 출연했다.

 

태권도 관장님은 "(홍지민) 아버지가 독립운동가였다는 사실을 안 뒤부터 수강료를 전부 면제시켰다"고 했다.

 

홍지민은 이 사실을 뒤늦게 알게 됐고 이후 'TV는 사랑을 싣고'를 통해 관장님을 재회할 수 있었다고 말했다.

 

홍지민은 "다시 만난 이후론 제가 계속 모시고 수시로 연락드린다. 감사한 스승님이시다"라고 했다.

<뉴시스>

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