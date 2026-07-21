삼성전자, 대표 직속 ‘RX사업추진실’ 신설…로봇 사업 본격화

삼성전자가 전사 로봇 역량을 결집한 로봇 기술·사업 조직을 신설하고 로봇사업을 본격화한다. 피지컬 인공지능(AI) 등 로봇 산업이 글로벌 경쟁장으로 부상하면서 로봇 경쟁력을 강화해 성장 동력을 확보하겠다는 구상이다.

삼성전자는 대표이사 직속 ‘RX(로봇 경험)사업추진실’을 신설해 로봇을 미래 성장 동력 핵심축으로 육성한다고 21일 밝혔다. 삼성전자DX(디바이스경험)부문 산하 미래로봇추진단과 연구개발(R&D) 조직 등으로 분산된 전사 로봇 관련 역량을 한데 모았다. 이를 통해 중장기 전략 수립과 기술 개발, 사업화를 아우르는 사업 추진체계를 구축할 계획이다.

삼성전자가 21일 대표이사 직속 ‘RX(로봇 경험)사업추진실’을 신설해 로봇을 미래 성장 동력 핵심축으로 육성한다고 밝혔다. 사진은 삼성전자 깃발. 연합

RX사업추진실은 서울 서초구에 있는 서울R&D캠퍼스를 거점 삼아 근무지를 통합, 협업 환경을 제공한다. 로봇 기술 개발과 제조 현장 실증·적용 연계도 강화한다. 로봇 핵심 경쟁력인 데이터 활용 강화를 위해 경북 구미사업장에 데이터 팩토리를 구축하고, 서울R&D캠퍼스 연구조직과 협업해 로봇 지능화·제어 고도화를 추진할 방침이다.

미국과 중국, 일본에는 각각 글로벌연구거점을 두고 기술 생태계를 확장한다. 로봇 개발과 사업화에 필요한 사무실, 실험실 등 인프라 확대를 위한 투자도 지속하기로 했다.

핵심 인재 확보에도 나선다. 현대자동차그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스 로봇 전략을 주도했던 이동건 삼성전자 기획팀 부사장이 로보틱스전략팀장으로 중장기 사업 로드맵을 맡는다. 지능형 자율 로봇 시스템과 로봇 제어 분야의 세계적 석학인 김현진 서울대 교수와 로봇 손·조작 기술 분야에서 연구성과를 쌓은 김의겸 아주대 교수도 RX사업추진실에 합류한다.

해외에도 인재 확보를 위한 거점을 마련하는 등 로봇 하드웨어, AI·소프트웨어 등 분야별 최고 전문가를 추가로 영입해 중장기 관점에서 로봇 사업화 역량을 강화하기로 했다.

로봇 역량 확보에 집중해온 삼성전자가 사업화를 본격화했다는 관측이 나온다. 삼성전자는 2021년 ‘로봇사업화 태스크포스(TF)를 상설조직인 ‘로봇사업팀’으로 격상했고, 2024년 레인보우로보틱스를 인수해 대표이사 직속 미래로봇추진단을 신설한 바 있다. 당시 차세대 로봇 원천기술을 개발해 이를 새 성장 동력으로 육성하기로 했는데, 이번 조직개편은 그간 쌓아온 로봇 역량을 사업화 단계로 넓힌 것으로 풀이된다.

삼성전자가 보유한 국내외 대규모 공장에서 로봇 기술을 실증하고 현장 데이터를 축적해 하드웨어, 로봇 시스템을 강화한 뒤 수익성 확보에 나설 것으로 보인다. 앞서 삼성전자는 2030년까지 국내외 모든 생산거점을 ‘AI 자율공장’으로 전환하고 휴머노이드(인간형 로봇)를 단계적으로 도입하겠다고 밝힌 바 있다.

삼성전자가 인수합병(M&A) 등 추가 투자에 나설 것이란 전망도 나온다. 회사는 1분기 콘퍼런스콜에서 기업 협력 방안과 함께 인수합병도 검토하겠다고 밝혔다. 삼성전자 관계자는 “RX사업추진실은 신속한 의사결정과 실행력을 기반으로 기술 개발 속도를 높이고, 시장변화에 민첩하게 대응함으로써 차별화된 로봇 경험과 사업 기회를 창출해 나갈 것”이라고 말했다.