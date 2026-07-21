대한골프협회, 전국생활체육골프대회 참가 접수…상위 입상자 국제대회 지원

8월31일부터 이틀간 군산CC서 열려…남녀 스트로크 1~3위에 국제대회 참가 기회

19세 이상 생활체육 골퍼 누구나 참가…스트로크·핸디캡부로 나눠 경쟁

상위 입상자 6명에 1인당 4만4000엔 지원…항공·숙박비는 별도

대한골프협회(KGA)가 전국 생활체육 골프 동호인들을 대상으로 대회를 열고, 상위 입상자에게 국제 생활체육대회 참가 기회를 제공한다.

대한골프협회(KGA)는 제14회 문화체육관광부장관배 생활체육 전국골프대회를 8월31일부터 9월1일까지 이틀간 전북 군산 컨트리클럽 토너먼트 코스에서 개최한다고 21일 밝혔다. 대한골프협회 제공

KGA는 제14회 문화체육관광부장관배 생활체육 전국골프대회를 8월31일부터 9월1일까지 이틀간 전북 군산 컨트리클럽 토너먼트 코스에서 개최한다고 21일 밝혔다. 참가 신청은 다음 달 7일까지 KGA 공식 페이지와 시도골프협회를 통해 받는다.

대한체육회 생활체육 목적과 KGA 핸디캡 프로그램(H.I.GOLF)에 등록된 19세 이상(2007년생부터) 생활체육 골퍼라면 누구나 참가할 수 있다.

대회는 남녀 스트로크부와 남녀 핸디캡부로 나뉘어 진행된다. 스트로크부는 스트로크 플레이 방식으로 순위를 가리며, 핸디캡부는 핸디캡 12.0 미만인 A그룹과 12.0 이상인 B그룹으로 구분한다. 대회는 36홀 샷건 방식으로 진행되며, 8월31일 오후와 9월1일 오전에 각각 출발한다.

시상은 남녀 스트로크부와 각 그룹별 남녀 핸디캡부에서 각각 1~3위에게 돌아간다.

특히 남녀 스트로크부 상위 입상자에게는 국제대회 참가 지원 혜택이 주어진다. 남녀 스트로크부 1~3위에 오른 6명은 2027년 5월24일부터 28일까지 일본 도쿠시마 컨트리클럽 등 간사이 지역 7개 골프장에서 열리는 국제 생활체육 축제 ‘월드마스터즈게임’에 참가할 수 있도록 지원받는다.

KGA는 참가자 1인당 4만4000엔(약 40만원)을 지원할 예정이다. 다만 항공료와 숙박비 등 현지 체류에 필요한 비용은 지원금에 포함되지 않는다. 이번 대회는 전국 생활체육 골퍼들이 실력을 겨루는 동시에 국제 무대에 도전할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 의미가 있다.