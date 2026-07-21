겐트대 글로벌캠, 미래 식품소재 발굴 식품산업진흥원과 맞손

겐트대 글로벌캠퍼스가 미래 식품소재 발굴을 위해 한국식품산업클러스터진흥원과 머리를 맞댄다. 겐트대 글로벌캠퍼스는 20일 한국·벨기에 식품산업 및 기술의 발전과 공동 목표 달성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지난 3월 출범한 덴마크 주관 국제협력사업 ‘글로벌 혁신 네트워크 프로그램(GINP)’을 계기로 다져온 후속 조치다. 양 기관은 신규 자원 개발과 기술 고도화를 위한 협력기반이 갖춰졌다는 평가다. 이날 마린유겐트코리아 박지혜 한국대표도 참석해 자리를 빛냈다.

협약으로 식품 자원의 기능성 원료 소재화·상용화 지식·정보 교류에 더해 △식품 소재 상용화 및 스케일업 장비·시설 공동 활용 △식품산업 인재 양성 교육 프로그램·워크숍·세미나 운영 등을 추진한다.

유럽식 교육 및 연구 역량을 갖춘 겐트대와 국내 식품산업 선도기관이 산학연 협력 모델을 구축했다는 점에서 그 의미가 크다. 한태준 총장은 “K-해조류 가공식품 연구처럼 여러 분야에서 성과를 창출할 수 있도록 앞으로도 긴밀히 협력할 것”이라고 말했다.