이동진 '호프' 별점 4점 줬다가 악플…"나홍진과 친분 없다"

영화평론가 이동진이 나홍진 감독의 신작 '호프'에 별점 4점을 부여한 뒤 쏟아진 비판과 악성 댓글에 대해 해명했다.

이동진은 지난 20일 자신의 블로그에 장문의 글을 올리고 "애써 외면하고 싶어도 이게 제가 사는 세상이고, 앞만 바라보려고 해도 이게 제가 선택한 직업이기에 아무리 피곤하고 지겨워도 쓰는 게 낫다고 판단했다"고 밝혔다.

유튜브 ‘B tv 이동진의 파이아키아’ 캡처.

앞서 그는 '호프'에 별점 5점 만점 중 4점을 주고 "기괴한 난장판 속에서 대담하게 질주하는, 영화 전체가 거대한 크레센도"라는 한줄평을 남겼다.

이후 온라인에서는 이동진이 나 감독과의 친분이나 감독의 명성, 한국 영화계의 침체 등을 고려해 높은 점수를 준 것 아니냐는 주장이 제기됐다.

이에 이동진은 "나홍진 감독과 친분이 없다"며 "'곡성'과 '호프' 관련 공식 일정에서 만난 것이 전부이고, 커피 한 잔 마신 적도, 전화번호를 아는 사이도 아니다"라고 말했다.

이어 "'호프'에 대한 호평은 감독이 누구인지와 무관하다"며 "나홍진 감독을 좋아해서 그의 영화를 좋게 보는 것이 아니라, 좋은 영화를 계속 만들었기 때문에 창작자인 그를 높게 평가하는 것"이라고 설명했다.

한국 영화계와 극장가의 어려움을 의식해 별점을 높게 줬다는 주장도 부인했다.

그는 "한국 영화계가 다시 활력을 되찾기를 바라는 마음은 있지만, 그것과 영화 한 편에 대한 평가는 전혀 별개의 문제"라며 "제 앞에 놓인 영화 한 편 한 편의 평가는 언제나 한국 영화계 전체의 사정보다 중요하다"고 강조했다.

또 "'호프' GV를 맡기 위해 일부러 호평했다는 주장 역시 사실이 아니다"라며 "인과관계가 반대다. 영화를 높게 평가하기 때문에 GV를 하는 것"이라고 했다.

이동진은 '호프'를 높이 평가한 이유에 대해 "뛰어나고 좋은 영화이기 때문"이라며 "단점이 있지만 그것을 상쇄할 정도로 강력한 장점이 있는, 매우 매력적이고 독창적이며 재미있는 영화"라고 밝혔다.

영화 평가가 주관적인 영역이라는 점도 강조했다.

그는 "'호프'가 훌륭하다는 것은 제 의견이고, 형편없는 영화라는 것은 당신의 의견"이라며 "더 많은 사람이 특정 의견에 동의한다고 해서 그것이 곧 사실이 되는 것은 아니다. 평론가든 관객이든 영화와 예술에 대한 평가에는 절대적인 객관이 존재하지 않는다"고 말했다.

그러면서 "의견은 충분히 다를 수 있고, 서로 다른 의견이 평화롭게 공존할 수 있다"며 "그 과정에서 경험은 확장되고 예술은 더욱 풍성해질 수 있다"고 덧붙였다.

<뉴시스>