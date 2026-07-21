카카오뱅크 노조, 오는 31일 전일 파업한다…"임금교섭 결렬"

카카오 노조 피켓 시위에 300여명 참석…본사 추가 파업 일정은 미정

카카오뱅크[323410] 노동조합이 임금 교섭 결렬에 따라 오는 31일 하루 동안 전면 파업에 나선다.



서승욱 민주노총 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회장은 21일 경기 성남시 판교 카카오[035720] 아지트에서 열린 피켓 시위에서 이같이 밝혔다.

카카오뱅크 앞 피켓 시위. 연합뉴스

서 지회장은 "카카오뱅크에 한해 오는 31일 전일 파업을 진행하기로 했다"며 "회사가 교섭에 적극적으로 나서지 않았고 노사 간 이견도 좁혀지지 않았다"고 말했다.



다만 카카오 본사를 비롯한 다른 계열사의 추가 파업 일정은 공개하지 않았다.



이날 피켓 시위에는 카카오뱅크 노조 조합원을 포함해 300여명이 참석한 것으로 노조는 추산했다.



참가자들은 검은색 반팔 상의와 검은색 마스크를 착용하고 '성실하게 교섭하라', '우리의 성과 정당하게 분배하라', '경영 독식 중단하라', '회사는 독식 말고 상생하라' 등의 문구가 적힌 피켓을 들거나 구호를 외쳤다.



카카오뱅크 노사는 임금 교섭에서 합의점을 찾지 못해 경기지방노동위원회의 조정 절차를 거쳤으나 전날 열린 조정회의에서도 입장 차이를 좁히지 못했다.



경기지노위는 노사 간 입장차가 커 조정을 이어가기 어렵다고 보고 '조정 중지' 결정을 내렸다.



카카오뱅크 노조는 이후 쟁의행위 찬반투표 등 관련 절차를 거쳐 전일 파업을 결정한 것으로 전해졌다.



이날 피켓 시위는 지난달 29일 조합원들이 연차나 오프를 사용해 업무에서 이탈한 '로그아웃 데이' 이후 카카오 노조측이 진행한 22일만의 단체행동이다.

<연합>