유병호, 尹 '두목' 지칭…"관저이전 경부고속道 이후 최고결단"

종합특검팀 휴대전화 메모 확보…수사 시작 이후 감사관들 연락 정황도

'대통령 관저 이전 봐주기 감사' 의혹으로 구속된 유병호 감사원 감사위원이 윤석열 전 대통령을 '두목'이라고 지칭하고 관저 이전을 '경부고속도로 이후 최고의 결단'이라고 평가한 메모를 권창영 2차 종합특별검사팀이 확보했다.



21일 법조계에 따르면 특검팀은 유 위원의 휴대전화에서 윤석열 정부 출범 초기 이같은 내용의 메모가 작성된 사실을 확인했다.

윤석열 정부 시절 불거진 대통령실 관저 이전 부실 감사 의혹을 받는 유병호 전 감사원 사무총장이 지난 20일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 공동취재

유 위원의 메모에는 '정치적 반대파들을 청산해야 한다'는 취지의 원색적 비판도 있었던 것으로 파악됐다.



감사원 내 유 위원 파벌그룹으로 알려진 '타이거파'와 관련해 '7인의 타이거파가 잘하자'는 취지의 메모도 발견됐다고 한다.



특검팀은 윤석열 정부 당시 감사원 실세로 꼽혔던 유 위원이 이처럼 편향된 인식을 바탕으로 대통령실 지시에 따라 대통령실·관저 이전 감사에 부당하게 관여한 것으로 보고 있다.



'감사원장조차 유 위원을 상왕이라고 표현했다'는 취지의 감사원 내부 진술도 확보했다.



특검팀은 관저 이전 감사 무마 요청이 대통령실 관리비서관실과 공직기강비서관실을 거쳐 유 위원에게 전달된 것으로 보고 있다.

지난 2022년 한남동 외교부 장관 공관을 개조한 대통령 관저의 모습. 연합뉴스

관리비서관실은 공직기강비서관실을 통해 인테리어 업체 21그램을 대면조사가 아닌 서면조사로 진행해달라고 요청했고, 공직기강비서관실에서 유 위원에게 연락해 대면조사가 서면조사로 변경됐다는 것이 특검팀의 분석이다.



21그램은 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 코바나컨텐츠 사무실 설계·시공을 맡은 업체로, 이 회사 대표가 김 여사와 친분이 두터운 것으로 알려져 있다.



감사원은 이후 21그램에 대해 직접 조사가 필요하다는 지적이 나오자 뒤늦게 대면조사를 진행했다.



특검팀은 당시 조사 내용이 담긴 녹취를 확보해 21그램 대표의 진술이 실제와 다르게 보고서에 기록되는 등 진술 변경이 이뤄진 정황도 확인했다.



당시 녹취에는 21그램 측이 '하도급을 준 업체가 종합건설업체가 아니라는 걸 이미 현장에서 알았다'는 취지로 진술하는 내용이 담겼다고 한다.



그러나 보고서에는 21그램 측이 '하도급을 준 업체가 종합건설업체인 줄 알았다. 착오였다'고 진술했다고 기재돼있다.



특검팀은 감사원이 21그램이 감사 과정에서 해당 사실을 알게 된 것으로 만들어 책임을 축소하려고 했다고 의심한다.

권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 지난 20일 과천 특검사무실에서 수사 관련 사항 등을 브리핑하고 있다. 연합뉴스

감사관들도 특검 조사에서 이른바 '진술 마사지'가 있었다는 사실을 인정한 것으로 파악됐다.



특검팀은 종합건설업체인 원담종합건설이 21그램과 계약을 맺은 시점에는 이미 관저 공사가 실질적으로 종료된 이후였지만, 공사비를 지급하기 위해 계약 일자를 앞당겨 허위 계약을 했다고 보고 있다.



감사원도 이런 허위계약 사실을 알았지만, 감사 과정에서 이를 지적하지 않았다는 게 특검팀의 시각이다.



특검팀은 유 위원이 감사원 압수수색 등 특검 수사가 본격화된 이후에도 비서관을 통해 감사관들에게 접촉한 사실도 확인했다.



서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 전날 유 위원에 대해 증거인멸 염려가 있다며 구속영장을 발부했다.



유 위원 신병을 확보한 특검팀은 감사 무마 청탁 경로를 파악하면서 대통령실 등 윗선을 향한 수사에 속도를 낼 것으로 보인다.



오는 22일에는 김건희 여사를 소환해 21그램이 관저 이전 공사를 수주하는 과정에서 디올 의류 등 금품을 제공했다는 의혹을 확인할 계획이다.



한편 특검팀은 계좌 추적 과정에서 관저 이전 당시 경호처가 쪼개기 계약으로 21그램의 공사 비용을 일부 보전해주려고 한 정황도 포착했다.



당시 경호처장이었던 김용현 전 국방부 장관을 직권남용권리행사방해 등 혐의로 추가 입건하고 소환 일정을 조율하고 있다.

<연합>