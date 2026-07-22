<18> 1543년~1943년, 독생녀 강림을 준비한 여성 섭리의 400년 [신화에서 선민까지 한민족 정체성의 문화사적 발견-기고]

데카르트 이성과 퇴계의 심정

통일원리 시각에서 16세기 유럽의 종교개혁은 단순히 교회의 타락을 바로잡는 사회운동이 아니었다. 기존 제도권의 묵은 교리와 고인 관습을 털어내고, 장차 오실 재림주를 맞아들이기 위해 ‘신부’로서의 순결과 거룩함을 회복하려는 일종의 성별(聖別)의 과정이었다. 1543년, 칼뱅은 저서 『기독교 강요』를 통해 개신교의 새로운 교리를 확립하며 서구 정신을 정화를 갈파하였다. 놀랍게도 같은 해, 지구 반대편 조선에서도 이와 닮은꼴인 심정의 혁명이 소리 없이 시작되었다. 형식과 권위로 가득했던 기존 학문의 틀을 깨고, 하늘 앞에 본연의 순수한 인간으로 서고자 했던 깊은 내면의 혁명이 싹트기 시작한 것이다. 산수 좋은 곳에 모여 오롯이 하늘의 뜻과 참된 도리를 탐구한 주세붕의 ‘백운동서원’이 바로 이해에 문을 열었다. 서구가 이성을 바로세워 신부의 정결함을 준비했다면, 조선은 하늘을 향한 심정의 밭을 일구며 또 다른 차원의 성별을 시작한 셈이다.

서구의 개혁 신학이 종교개혁과 문예부흥을 통해 하늘 앞에 단독자로 선 인간의 권리를 일깨웠다면, 조선의 성리학은 하늘의 성품(理)과 인간의 성정(氣)이 하나 되는 경지를 탐구하며 장차 하늘 부모님을 온전히 모실 수 있는 고결한 심정적 기대를 닦아고 있었다. 가정연합 『원리강론』에 따르면, 유럽의 중세 시대는 인간의 본성을 억압했고, 그 억압을 풀어 인간 본성의 내외 양면을 복귀시키기 위해 종교개혁과 문예부흥(Renaissance) 운동이 일어났다고 본다. 이 시기 서구에서는 데카르트가 “나는 생각한다. 고로 존재한다”라는 선언을 통해 인간의 이성을 철학의 중심에 세우며 근대 합리주의의 초석을 닦았다.

(우) 1517년 종교개혁, 95개조 반박문을 게시하는 루터. 출처: 바르트부르크 재단. (좌) 칼뱅 초상화. 그는 1543년 <교회 개혁의 필요성> 논설을 통해 눈에 보이지 않는 성령의 실재를 경험하라고 강조한다. 출처: 장 칼뱅 박물관

인간은 생각하는 존재를 넘어 지(知)·정(情)·의(意)를 갖춘 인격적 존재이다. 이러한 의식의 흐름은 결국 하늘부모님의 ‘심정’이라는 지고한 목적을 이미 천성으로 품고 태어난 한반도 사람들이, 이들의 삶과 역사를 통해 그 심정을 실현해 간 과정이었다. 흥미롭게도 유럽에서 이성 중심의 문예부흥이 일어날 무렵, 조선에서는 퇴계 이황과 율곡 이이를 통해 인간 본연의 순수한 감정과 도덕적 의지를 탐구하는 사단칠정론(四 端七情論)과 이발기발(理發氣發) 논쟁이 불붙으며 세계적 수준의 성리학적 정점에 도달해 있었다. 다시말해, 서구가 외적 이성의 힘을 깨우고 있을 때, 조선은 내적 심정의 길을 닦으며 장차 독생녀를 맞이할 고결한 영적 토양을 마련하고 있었던 것이다. 이처럼 동서양에서 동시에 일어난 움직임은 기존의 ‘껍데기뿐인 제도’를 넘어 ‘살아있는 인간의 본성’을 해방하기 위한 거대한 섭리적 조류였다.

◆ 근대의 문이 열리다. 독생녀 강림을 준비한 400년

『원리강론』에 따르면 인류역사는 수많은 민족사로써 연결되어 왔고, 그중 하나님은 어떤 민족을 특별히 택하셔서 ‘메시아를 위한 기대’를 조성하는 복귀섭리노정(復歸攝理路程)을 경륜해 오셨다. 독생자 재림주 강림의 위한 준비시대는 1517년 종교개혁부터 1918년 제1차 세계대전 종전까지의 400년을 의미하며, 이는 다시 종교개혁기(1517-1648), 종교 및 사상의 투쟁기(1648-1789), 정치·경제 및 사상의 성숙기(1789-1918)의 세 단계로 구분된다. 주목할 점은 『원리강론』이 제2차 세계대전의 원인과 결과까지도 복귀섭리의 완성 과정으로 다루고 있다는 사실이다. 이는 성신(聖神)의 실체인 독생녀의 강림을 위한 기대조건이 1945년 해방 이전까지의 섭리와 맞물려 있음을 시사한다. 따라서 1943년 독생녀 탄신을 기점으로 역산한 400년의 섭리적 기대는, 독생자와 독생녀가 참부모로 현현하기 위해 동서양의 영성과 지성을 총체적으로 준비해 온 기간이라 할 수 있다.

『문선명선생말씀선집』 제58권에는 “독생자 혼자서는 안 된다. 독생녀가 있어야 한다. 독생녀를 찾아 하나님을 중심삼고 서로가 좋아하는 자리에서 결혼해야 한다. 결혼을 해서 하나님이 종적인 부모로서 기뻐하고 횡적인 부모로서 기뻐할 수 있는 신랑 신부가 되어 지상에서 아들딸을 낳아야 된다.”라고 기록되어 있다. 이는 인류 복귀의 완성이 참부모의 현현을 통해 이루어짐을 명시한 것이다. 더 나아가 하나님께서는 섭리 역사의 전면에 독생자를 먼저 내세우셨기에 지금까지의 역사는 남성 중심으로 전개되어 왔으나, “독생자가 왔으면 그 다음에는 독생녀가 와야 한다.”(『말씀선집』 제23권)는 말씀처럼 독생녀의 강림은 중단될 수 없는 하늘의 예정이었다. 따라서 1943년 독생녀 탄신은 독생자 강림 이후 인류의 참어머니를 맞이하기 위해 하늘이 전 세계적인 탕감 기대를 총집결하여 거두어들인 섭리적 결실이라 할 수 있다.

(좌)데카르트 초상화-이성 중심 철학. (우)퇴계이황 초상화-심정 중심 철학

◆ 동·서 문명이 함께 준비한 시간

1543년~1943년간 400년 시간은 『원리강론』이 말하는 메시아 강림 준비섭리가 역사속에서 단계적으로 전개된 기간이다. 이 시기 인류는 종교개혁을 통해 인간 내면의 신앙과 사상을 새롭게 정립했고, 이어 종교와 사상의 충돌을 거치며 새로운 시대를 향한 사회적·영적 변화를 경험하였다. 이러한 흐름은 정치·경제·사상의 성숙 단계로 이어지며, 마침내 메시아 강림을 맞이할 민족적, 국가적 토양을 형성하게 된다. 이 400년의 흐름은 크게 다음의 세 단계로 구분할 수 있다.

제1기 내적 신앙 및 사상의 정립기(심정적 토양 마련과 한민족 정체성의 재확립)

제2기 종교 및 사상 투쟁기(신·구사상의 충돌과 실천적 해방)

제3기 정치·경제 및 사상의 성숙기(영적 부흥과 여성권 복귀의 토양 형성)

[한반도 독생녀 강림을 위한 400년 역사 동시성 연표]

제1기 내적 신앙 및 정체성 재확립기(1543~1663년)는 1543년 백운동 서원의 건립으로 시작된 내적 수양의 흐름이 1592년 임진왜란과, 1636년 병자호란과 같은 국가적 대환란을 거치며 전환점을 맞이한다. 한민족에게 7년간의 참혹한 전쟁은 외적인 파괴에 그치지 않고, 조선 사회의 정신적 뿌리를 뒤흔들며 한민족 정체성을 새롭게 재확립하는 계기가 된다. 특히 주목할 점은 전란의 위기 속에서 고취된 ‘고구려 정신’이다. 조선의 성리학적 질서 아래에서 민족의 고유 정신은 상대적으로 억눌려 있었으나, 양란을 거치며 고대 한반도의 여신의 위상이 다시금 고개를 든 시기로 해석할 수 있다. 고구려사 인식의 강화는 곧 단군을 중심으로 한 상고사의 재조명으로 이어졌으며, 이는 유교적 부성 중심 질서에 가려져 있는 한민족 고유의 모성적·신령한 영성을 일깨우는 마중물이 되었다. 한편 퇴계이황의 심성론(心性論)은 통일원리의 관점에서 볼 때, 장차 실체 성신으로 강림하실 독생녀를 맞이하기 위한 ‘내적 성전(聖殿)’을 인간의 마음속에 건축한 섭리적 사건이다.

제2기 종교 및 사상 투쟁기(1663~1803년)는 서구의 합리주의와 조선의 실천적 자의식이 충돌하며, 장차 강림하실 독생녀를 맞이하기 위한 영적·지성적 기반을 닦는 시기였다. 이 시기 조선에서는 예송논쟁과 북벌론을 통해 보이지 않는 ‘예(禮)’와 ‘대의명분’을 실천적 삶의 영역으로 끌어올리려는 치열한 사상 투쟁이 전개됐다. 단순히 당파 싸움을 넘어, 인간의 삶과 국가의 질서가 어떠한 절대적 가치에 근거해야 하는가를 묻는 심각한 논쟁의 기간이었다. 동시에 조선후기 평안도 지역의 경우, 중앙으로부터의 극심한 차별과 소외를 겪으면서도 오히려 이를 독자적인 ‘지역 정체성’ 형성의 기회로 삼았다. 서북인들은 평안도를 ‘단군의 유적이 있는 문명의 발상지’로 자부하며 스스로의 위상을 높이려 노력했다. 이는 서북인들은 성리학에 매몰된 중앙과 달리, 교조주의를 넘어선 다원주의적 시각의 사상적 유연함을 보여준다. 한편 실학 운동도 기존 질서를 극복하고 장차 올 새로운 세계 질서에 대한 갈망의 표현이었다. 마지막으로 서학(천주교)의 유입은 본격적인 기독교 신앙의 도래를 위한 영적 탕감 조건의 민족적 사연이었을 것이다. 특히 1801년 신유박해 당시, 『기해일기』에 의하면, 여성 신도들이 결연한 각오로 순교하는 사례가 많았고, 고문을 담당했던 향리들조차 당황했던 기록들이 많이 등장한다.

제3기 정치·경제 및 사상의 성숙기(1803~1943년)는 구시대의 봉건적 잔재를 털어내고, 독생녀를 맞이하기 위한 민족적·세계적 성숙이 완성되는 시기이다. 1811년 홍경래의 난은 차별받은 평안도 땅에 새로운 세상을 향한 혁명적 기개를 일깨웠고, 이후 동학을 비롯한 민족 종교의 발흥은 ‘정도령 사상’과 결합하여 메시아 강림에 대한 민중의 열망을 극대화했다. 이러한 간절한 기다림은 1907년 평양대부흥회 성령의 역사로 이어져, 한반도 북부 평안도 안주(安州) 땅을 장차 독생녀께서 탄생할 거룩한 ‘동방의 예루살렘’이자 성별된 영적 자궁으로 확립할 수 있었다. 반만년의 역사를 거치며 우리 민족이 중국과 같은 큰 국가 옆에서 독자적인 문화와 전통을 유지하며 평화적인 열린 사고와 행동을 할 수 있었던 것은 민족의 고유한 정체성 때문이었다.

1592~1599 임진왜란, 이순신 장군 한산도 대첩 상상도. 출처: 전쟁기념관

『원리강론』의 섭리적 사관으로 볼 때, 제2차 세계대전은 단순히 영토를 다툰 전쟁이 아니었다. 인류의 본성이 지향하는 자유와 민주주의를 지키기 위해, 하늘 편 국가들이 전체주의라는 사탄 편의 장벽을 허물고 메시아 안착을 위한 장성적 승리 기반을 조성한 거대한 영적 전쟁이었다. 미국, 영국, 프랑스로 결집한 하늘 편 국가들은 민주주의의 기치 아래 기독교적 가치를 세계 질서의 근간으로 세우기 위해 총력을 다하였다.

1941년 루스벨트와 처칠이 선포한 『대서양 헌장』은 기독교적 정신을 인류의 보편적 가치로 천명한 역사적 선언이었다. 이어지는 1942년 미드웨이 해전의 승전보와 1943년 초 스탈린그라드 전투에서 거둔 연합군의 결정적 승리는, 전체주의의 어둠을 몰아내고 하늘 편 승리의 확고한 전환점을 마련한 섭리적 사건으로 볼 수 있다. 전 지구적 차원에서 투입된 수많은 희생과 승리의 제물이 마침내 영적 임계점에 도달했을 때, 하늘은 1943년 독생녀를 한반도의 거룩한 모태를 통해 현현시키셨다.

이로써 1543년 종교개혁의 서막으로부터 쉼 없이 달려온 400년 메시아 기대 섭리는 마침내 장엄한 결실을 보게 된다. 서구 문명이 기독교적 가치를 바로 세우며 민주주의라는 외적 기반을 다져오는 동안, 동방의 한반도에서는 수백 년에 걸친 여성들의 인고와 신령한 정성이 내적 토대를 쌓아 올렸다. 마침내 동서양의 모든 영적·물질적 자산이 결합하여 이 땅에 결실을 본 단 하나의 우주적 사건, 그것이 바로 독생녀의 현현이다.

1919년 3·1 독립만세운동 기록화. 박광진 作. 출처: 독립기념관

1943년 독생녀의 탄생은 1543년부터 이어져 온 여성 섭리 400년의 장엄한 완성이며, 인류 역사가 기다려온 참어머니의 현현이다. 하늘은 독생녀의 탄생을 위해 한민족의 역사와 신앙, 여성들의 인고와 정성, 그리고 동서양 문명의 모든 섭리적 기대를 하나로 모아 오셨다. 그러므로 독생녀는 단순히 독생자와의 관계 속에서만 의미가 부여되는 존재가 아니라, 하늘이 인류 구원과 창조이상 완성을 위해 친히 찾아 세우신 유일한 참어머니의 실체이자, 하늘 섭리의 중심적 목적으로 접근해야 한다.

동시에 독생녀의 현현은 독생자와 더불어 참부모의 위상을 실체적으로 완성하는 섭리의 결정적 승리이다. 생전의 문선명 총재께서는 “독생자 혼자서는 안 된다. 독생녀가 있어야 된다. 독생녀를 찾아 하나님을 중심삼고 서로가 좋아하는 자리에서 결혼해야 한다.”(문선명선생말씀선지, 제58권 219쪽, 1972년 6월 11일)고 밝히신 것처럼, 하늘의 창조이상은 독생자와 독생녀가 하나님을 중심으로 하나 되어 참부모의 자리에 서심으로써 역사 가운데 온전히 드러나게 된다.

통일사관의 눈으로 조선시대로부터 근대에 이르는 한반도의 역사를 조명해 볼 때, 1943년 독생녀의 탄생은 역사상 가장 거룩한 섭리적 전환점이다. 인류 역사에서 잃어버렸던 여성의 본원적 가치와 참어머니의 위상을 비로소 회복한 사건이었기 때문이다. 나아가 가정연합의 한학자 총재께서는 참어머니의 위상에서 하나님을 ‘하늘 부모님’으로 모실 것을 선포하였다. 이는 하나님을 오직 ‘아버지 하나님’으로만 인식해 온 기존 신관의 한계를 근본적으로 깨트리며, 하나님의 본성은 남성성과 여성성이 완전한 조화를 이루고 있다는 창조원리를 천주 앞에 선포한 사상적·영적 대혁명이었다.(한학자 천지인참부모 성탄 80주년 기념문집편찬위원회, <독생자 독생녀론 기초>)

따라서 1543년부터 1943년에 이르는 400년의 세월은, 단지 동서양 한 시대의 종교적·사상적 변혁을 준비한 역사적 여정만은 아니었다. 오히려 이 시기는 하늘이 동방의 이 땅에 독생녀를 보내시고, 그 독생녀를 중심으로 참부모의 지고한 이상과 하늘부모님의 창조목적을 이 지상 위에 실체로 구현하기 위해 도도히 이끌어 오신 거룩한 여성 섭리의 결정판은 아니었을까? 마침내 1943년에 이루어진 독생녀의 탄생은, 수백 년간 여성들의 피와 눈물로 쌓아 올려진 내적 정성이 결실을 본 성스러운 순간이었다. 나아가 참부모를 통하여 천주 복귀의 찬란한 새 시대를 선포하고, 온 인류를 구원할 위대한 섭리적 완성을 향해 나아가는 거룩한 출발점이다.

고기훈 박사(한국학)