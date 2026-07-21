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역시 ‘대세’ 리센느…데뷔 첫 비드라마 출연자 화제성 1위

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
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이른바 ‘중소돌 역주행 신화’를 쓰고 있는 그룹 리센느가 데뷔 이후 처음으로 비드라마 출연자 화제성 1위에 올랐다.

 

굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 7월 3주 차 TV·OTT 비드라마 출연자 화제성 조사에 따르면 리센느는 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 출연 효과에 힘입어 정상에 이름을 올렸다.

 

리센느는 최근 출연한 예능마다 높은 화제성을 이끌어내고 있다. 앞서 6월 3주 차 JTBC ‘아는 형님’ 출연 당시에는 출연자 화제성 2위를 기록했고, 7월 2주 차 ‘전지적 참견 시점’ 출연으로도 2위에 올랐다. 이후 방송이 끝난 뒤에도 관심이 꾸준히 이어지며 이번 조사에서 마침내 1위까지 올라섰다.

그룹 리센느. 더뮤즈엔터테인먼트
그룹 리센느. 더뮤즈엔터테인먼트

특히 리센느는 한 프로그램에 그치지 않고 여러 예능에서 존재감을 드러냈다. 같은 조사에서 출연 중인 ‘최우수산’으로도 6위에 이름을 올리며 톱10에 두 차례 포함됐다.

 

이번 출연자 화제성 조사에서는 채널A ‘하트시그널 시즌5’의 박우열과 강유경이 각각 2위와 3위를 차지했다. 이어 ‘야구여왕 시즌2’ 박민서가 4위에 올랐으며, 카리나(‘냉장고를 부탁해 since 2014’), 리센느(‘최우수산’), 이효리(‘연애전쟁’), 이선민(‘놀면 뭐하니?’), 샘 킴(‘언더커버 셰프’), 이소라(‘유 퀴즈 온 더 블럭’)가 톱10에 이름을 올렸다.

 

한편 리센느는 멤버 원이의 개인 유튜브 채널에서 선보인 갸루 스타일과 사투리 콘셉트가 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 큰 화제를 모았고, ‘거제 야호!’ 밈이 확산되면서 팀의 인지도도 빠르게 높아진 바 있다.

 

이같은 화제성은 음원 성적으로 이어졌다. 카라의 대표곡을 재해석한 스페셜 싱글 ‘Pretty Girl’이 주요 음원 차트 상위권에 안착했고, 기존 발표곡인 ‘LOVE ATTACK’, ‘Deja Vu’, ‘Runaway’까지 역주행에 성공하며 인기를 얻고 있다.

 

최승우 기자

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