마마무, 10월 25일 日 도쿄에서 월드투어 콘서트…열기 잇는다

그룹 마마무(MAMAMOO)가 일본 도쿄에서 월드투어를 이어간다.

마마무는 오는 10월 25일 일본 도쿄 가든 시어터에서 '마마무 2026 월드 투어 [포워드] 인 도쿄'(이하 '포워드')를 개최하고 현지 팬들과 만난다. 마마무는 앞서 서울에 이어 가오슝, 마카오 공연을 잇달아 전석 매진시키며 아시아권 내 뜨거운 인기를 입증했다. 이에 더해 마마무는 일본 지역에서 추가 공연 개최를 확정하며 월드투어 열기를 이어갈 예정이다.

알비더블유(RBW)

한편 지난 2014년 데뷔한 마마무는 '데칼코마니', '별이 빛나는 밤', '음오아예', '힙', '나로 말할 것 같으면', '너나 해' 등 수많은 히트곡을 내며 큰 사랑을 받았다. 그러다 2021년 휘인, 2023년 화사가 기존 소속사와 계약을 마무리하고 새 회사로 이적한 뒤에는 개인 활동에 집중해 왔다.

이후 오랜만에 단체 활동을 시작한 마마무는 지난 6월 새 싱글 '포워드'를 발매했으며, 이후 월드 투어를 열고 글로벌 활동을 이어가고 있다. 오는 7월 31일 싱가포르, 8월 8일 마닐라, 12일 뉴욕, 15일 시카고, 18일 포트워스, 21일 시더파크, 25일 로스앤젤레스, 27일 산호세, 30일 켄트, 9월 19일 자카르타, 22일 멜버른, 25일 시드니, 10월 4일 홍콩, 10일 쿠알라룸푸르, 25일 도쿄를 차례로 찾아 열기를 이어간다.

<뉴스1>