K1A 시대 저문다…SNT모티브, 차세대 K17 첫 출하

글로벌 소구경화기 제조업체인 SNT모티브가 K17 5.56mm 특수작전용 기관단총(K17) 첫 양산품을 출하했다.

SNT모티브는 21일 부산 본사에서 신형 K17 기관단총의 출하를 기념하는 자체 행사를 가졌다고 밝혔다. 이번 행사는 K17 기관단총의 최초 양산 및 출하를 기념하고, 안정적 제품 공급을 통한 지속적 국방력 강화를 약속하기 위해 마련됐다.

SNT모티브가 군에서 45년간 사용하던 K1A 기관단총을 대체할 K17 기관단총을 출하했다. SNT모티브 제공

이번에 공급된 K17은 국내구매사업으로 추진된 ‘특수작전용 기관단총 1형 사업’에서 최종 선정된 장비다. SNT모티브는 혹독한 시험평가 과정에서 군 요구 성능을 만족시켜 최종 전투용 적합 판정을 받았다.

K17은 특수작전부대뿐만 아니라 포병·전차 승무원(탄약수)·장갑차 조종수·사격지휘병·의무병·통신병·군사경찰과 중대장급 지휘관 및 특수부대 등 다양한 부대에서 45년간 사용된 낡은 K1A 기관단총을 대체하게 되며, 내년까지 약 1만5000정을 공급할 예정이다.

특히 시가전과 공수낙하 등 다양한 작전환경을 고려한 총기 무게와 총열 길이를 적용했고, 최신식 생산 공정을 통해 총열 내구도를 강화했다. 또 다양한 임무장비 장착이 가능하도록 4면 피카티니 레일을 적용해 작전환경 운용성을 극대화했고, 왼손·오른손잡이 모두 운용이 가능한 편의성과 신축형 개머리가 적용된 인체공학적 설계가 반영됐다.

아울러 점사기능을 추가해 명중률과 탄약 관리 면에서 전술적 효율성을 높였고, 화기 신뢰성 향상을 위한 부품개선을 병행해 기존 총기와 부품공용화를 통한 높은 호환성을 확보했다. 기존 군의 정비체계를 그대로 활용할 수 있도록 설계돼 최적화된 총수명주기비용 체계를 달성했다.

SNT모티브 관계자는 “국내에서 유일하게 수년간 특수작전용 기관단총 1, 2형 사업을 모두 진행하면서 얻은 값진 경험을 바탕으로 향후 진행될 ‘차기 한국형 소총 개발 사업’에서 우위를 선점하기 위해 노력할 것”이라며 “지속적으로 군과 소통하며 현대전에 맞는 최신 개인화기를 전력화해 국방력 강화에 보탬이 되도록 하겠다”고 강조했다.