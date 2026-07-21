조국혁신당, '필리버스터 종결' 표결 협조키로…"절차 참여"

조국혁신당이 21일 국민의힘이 종합특검 연장 법안을 놓고 진행 중인 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해) 종결을 위한 표결에 협조하기로 했다.
김준형 혁신당 대표 권한대행 겸 원내대표는 이날 오후 국회에서 더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표와 회동한 뒤 기자들과 만나 "특검법 처리를 위한 본회의 절차에 참여하기로 했다"며 이같이 밝혔다.
앞서 혁신당은 필리버스터 협조를 검찰의 보완수사권 폐지와 관련한 형사소송법의 조속한 처리 문제를 연계하며 민주당을 압박했다. 이달 내 개정안을 처리해 검찰개혁을 마무리하라는 촉구였다.
이와 관련, 김 권한대행은 "민주당의 심도 있는 의견을 전달받았다"며 "한 직무대행이 전달해준 내용을 신뢰한다"고 말했다.
다만 전달된 내용에 대해선 "현재 공개할 수 없다"고 했다.
국회법은 필리버스터 시작 뒤 24시간 후 재적의원 5분의 3(180명) 이상의 찬성으로 이를 종료하고 법안을 표결에 부칠 수 있도록 규정한다. 민주당과 혁신당 등 범여권 의석을 합치면 토론 종결 정족수를 넘는다.
<연합>