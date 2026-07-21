사랑의열매 ‘취약 계층 여름나기’ 125억원 지원

사랑의열매 사회복지공동모금회가 폭염과 폭우, 물가 상승으로 어려움을 겪는 취약 계층의 안전한 여름나기를 위해 지원사업을 추진한다.
사랑의열매는 취약 계층의 여름철 생활 안정을 위해 총 125억5000만원 규모의 지원사업을 마련했다고 21일 밝혔다. 이는 지난해 104억3000만원보다 21억2000만원(20.4%) 늘어난 규모다.
지원 대상은 저소득 가구와 노인, 아동·청소년, 장애인 등 취약 계층과 복지 사각지대 이웃 29만2000여명, 사회복지시설 2450여 곳이다. 지원은 중앙회와 전국 17개 시·도 지회를 통해 이뤄진다.
사랑의열매는 올해 모두 140개 지원사업을 추진한다. 냉감 이불과 선풍기 등 냉방 용품을 비롯해 전기요금 등 냉방비 지원, 여름철 생필품과 보양식 제공 등 실질적인 생활 지원에 나설 계획이다.
이와 함께 장마철 침수와 시설 노후화에 대비한 사회복지시설 개보수, 장애인의 여가·문화 활동을 위한 물놀이 프로그램 운영 등 현장 중심의 지원사업도 병행한다.
윤여준 사랑의열매 회장은 “기후 위기와 경기침체가 맞물리면서 취약 계층의 어려움이 커지고 있다”며 “지역사회와 협력해 도움이 필요한 이웃들을 세심하게 살피고 모두가 안전하고 건강한 여름을 보낼 수 있도록 적극 나설 것”이라고 말했다.