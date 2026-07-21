'코스피·환율↓' 서학개미 다시 '미장'으로?…순매수액 5개월만 최고

SK하닉 ADR 8천억원 순매수…美반도체지수·한국시장 3배 추종 ETF 상위권

8월 해외 단일종목 레버리지도 예탁금 상향…'불똥 튀었다' 불만도

원/달러 환율 하락과 코스피 약세 흐름 속에서 미국 주식시장에 투자하는 '서학개미'의 이달 순매수 결제액이 5개월 만에 최고치를 기록했다.



지난 10일 미국 증시에 상장한 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 투자도 꾸준히 늘어 닷새간 순매수 결제액이 상장 당일의 3배로 불어났다.

원/달러 환율 하락과 코스피 약세 흐름 속에서 미국 주식시장에 투자하는 '서학개미'의 이달 순매수 결제액이 5개월 만에 최고치를 기록했다. 게티이미지뱅크

21일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 이달(결제일 기준 1∼16일) 국내 투자자의 미국 주식 순매수 결제액(매수액-매도액)은 19억4천768만달러(약 2조8천709억원)로 집계됐다.



올해 국내 투자자의 미국 주식 순매수 결제액은 1월 44억9천863만달러, 2월 39억4천905만달러, 3월 16억9천150만달러로 차츰 줄어 4월(-4억6천893만달러)에는 순매도 전환했다.



이후 5월에는 순매도 결제액이 9억3천977만달러까지 늘었으나 6월 다시 순매수(6억3천296만달러)로 돌아섰고, 이달에는 순매수 결제액 규모가 전달보다 3배 넘게 커졌다.



올해 상반기 정부의 서학개미 국장(국내 주식시장) 복귀 정책(RIA)과 맞물려 코스피가 고공행진하고 여기에 환율마저 1,500원대를 훌쩍 넘어서면서 주춤했던 서학개미들의 미국 증시 투자가 최근 다시 꿈틀대는 분위기다.



코스피가 지난달 말부터 약세를 나타내고 있는 데다가 환율도 1,470원대까지 물러나면서 미장(미국 주식시장)으로 돌아가는 서학개미가 늘어난 것으로 풀이된다.



이달 서학개미가 가장 많이 산 종목은 미국 필라델피아 반도체지수 일간 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)인 '속슬'(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF)이었다.



조회일 기준 1∼20일 속슬 순매수 결제액은 18억5천260만달러(약 2조7천317억원)로 집계됐다.

지난 10일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스 스퀘어의 전광판에 SK하이닉스의 ADR 나스닥 거래 시작을 알리는 광고 영상이 재생되고 있다. 로이터 연합뉴스

두 번째는 SK하이닉스 ADR 5억4천748만달러(약 8천73억원)였다. SK하이닉스가 지난 10일 상장됐고 지난 16일까지 결제분임을 고려하면 닷새간 8천억원 넘게 사들인 것이다. 상장 당일(1억7천341만달러)보다 3배 넘게 증가했다.



한국 주식시장 성과를 3배로 추종하는 '코루'(DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL)가 2억2천125만달러(3천263억원)로 뒤를 이었다.



이런 가운데 최근 금융당국이 단일종목 레버리지의 기본예탁금을 기존 1천만원에서 3천만원으로 올리면서 서학개미들 사이에서는 적잖은 불만이 나오고 있다.



보완 대책에 따르면 앞으로 단일종목 레버리지를 매매하려면 기본예탁금으로 현금 3천만원이 있어야 한다. 국내 주식을 기초로 하는 상품은 국내뿐 아니라 해외 상장된 경우에도 해당한다. 시행 예정일은 다음 달 5일이다.



다시 말하면 테슬라나 마이크론 등 해외 종목 레버리지에 투자하려는 투자자도 증권계좌에 현금 3천만원 이상을 예치해야 하는 것이다.



관련 종목 투자자 커뮤니티에서는 "최근 많이 떨어져서 물타기 하려고 했는데 예탁금을 올려버리면 그것도 쉽지 않을 듯하다", ''삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 불똥이 여기로 튀었다" 등의 의견이 올라오기도 했다.



다만, 한 증권업계 관계자는 "국내 상품에만 규제를 적용한다면 해외로 투자 수요가 이동하는 '풍선효과'가 발생할 수 있다"며 "국내외 상품에 동일한 기준을 적용함으로써 레버리지 투자 자체의 위험성을 환기한 셈"이라고 말했다.

<연합>