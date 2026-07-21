경기문화재단∙경기관광공사 고양 이전 '7년째 표류'

경기문화재단과 경기관광공사의 고양시 이전 계획이 발표된 지 7년이 지났지만 이전 시기와 사업비조차 확정하지 못한 채 표류하고 있다.

경기도의회는 공공기관 경기북부 이전 사업이 지지부진 한 점을 지적하며 조속한 추진을 주문하고 나섰다.

최규진 경기도의원이 20일 문화체육관광위원회 1차 회의에서 경기문화재단과 경기관광공사의 고양시 이전 추진 상황을 점검하며 질의하고 있다.

최규진(더불어민주당·고양4)도의원은 20일 문화체육관광위원회 제1차 회의에서 업무보고를 받고 경기문화재단과 경기관광공사의 고양시 이전 추진 상황을 점검했다.

최 의원은 “경기도 공공기관 경기북부 이전 계획은 2019년 수립됐지만 7년이 지난 현재까지도 구체적인 이전 시기와 추진 방식이 확정되지 않았다”며 “이전 청사를 임차할지 분양받을지조차 결정되지 않아 전체 사업비도 산정하지 못하고 있는 상황”이라고 지적했다.

당초 2024년 이전을 목표로 했던 경기문화재단과 경기관광공사도 현재는 2029년 이전이 검토되고 있는 상황이다.

특히 두 기관이 입주할 예정인 경기 고양 기업성장센터 건립사업이 이미 착공됐지만 경기도가 제출한 업무보고에는 ‘경기주택도시공사(GH)의 기본설계 확정 전 협의를 거쳐 공간 조성과 예산을 수립하겠다’는 내용이 담겼다.

이에 대해 최 의원은 “이미 착공에 들어간 건립 사업이라면 기본설계는 완료된 단계”라며 “경기도가 제출한 자료는 현재 사업 추진 단계와 맞지 않는다”고 지적했다. 이어 “이는 그동안 이전 준비가 사실상 이뤄지지 않은 채 사업이 제자리걸음을 하고 있음을 보여주는 것”이라고 강도 높게 비판했다.

이에 도 문화체육관광국장은 “이전 추진 경과와 관련 자료를 보완해 의회에 다시 보고하겠다”며 “경기문화재단과 경기관광공사의 고양시 이전도 계획대로 추진하겠다”고 밝혔다.