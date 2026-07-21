연천 임진강 임진교 일대 홍수경보 발령

비룡대교 일대 주의보 발령…필승교 수위도 10ｍ 넘어

한강홍수통제소는 21일 오후 3시 30분을 기해 경기 연천군 임진강 임진교 일대에 내려진 홍수주의보를 홍수경보로 격상했다.



임진교 수위는 이날 오후 3시 20분 현재 10.3ｍ를 기록 중이다.

북한의 황강댐 방류로 임진강 수위가 상승 중인 가운데 21일 오후 경기도 연천군 군남홍수조절댐에서 임진강 상류의 물이 방류되고 있다.

10분당 0.1∼0.2ｍ 상승하면서 오후 4시 30분을 전후해 홍수경보 기준인 10.8ｍ에 도달할 것으로 한강홍수통제소는 예상했다.



비룡대교 일대에도 오후 3시 40분을 기해 홍수주의보가 발령됐다.



비룡대교 수위는 오후 3시 30분 현재 10.5ｍ로 홍수주의보 기준인 11.5ｍ에 육박하고 있다.



임진강 수위는 북한 황강댐 방류와 집중호우로 급격히 상승하고 있다.



최북단 남방한계선 필승교 수위는 오후 3시 20분 현재 10.1ｍ로 접경지역 위기 대응 주의 단계인 12.0ｍ를 1.9ｍ 남겨두고 있다.



필승교 하류 군남댐 수위도 상승해 34.8ｍ를 기록 중이다. 초당 7천298t이 유입돼 계획홍수위 40ｍ에 근접하고 있다.



한탄강댐은 오후 3시부터 상용 여수로를 방류 중이다.



한강홍수통제소와 연천군 등은 재난안전 문자를 발송해 "임진강 수위 상승에 따라 일부 교량이 통제될 수 있다"며 "하천 변 행락객, 야영객, 어민, 주민 등은 접근하지 말고 안전한 장소로 대피해 달라"고 당부했다.

<연합>