잔불도 방심할 수 없는 인천 쿠팡 물류센터 화재 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

21일 인천 서해구 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 잔불 처리에 나서고 있다.

21일 인천 서해구 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 차량에서 끼니를 떼우고 있다.

21일 인천 서해구 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 잔불 처리에 나서고 있다. 소방당국은 전날 오후 8시께 화재 발생 61시간 만에 큰불을 잡고 잔불 정리 중인 초진 단계에 들어갔다고 밝혔다.

21일 인천 서해구 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 잔불 처리에 나서고 있다.

인천 쿠팡물류센터 화재가 발생 61시간 만에 큰 불길이 잡히면서 소방당국이 완전 진압을 위한 잔불 정리 작업에 본격 착수했다.

소방당국은 전날 오후 8시께 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 화재의 큰 불길을 잡고 초기 진화를 선언했다.

소방은 초기 진화를 했더라도 건물 내 잔불이 남아있는 만큼 대응 2단계와 국가소방동원령을 유지한 채 완진 작업을 이어가고 있다. 이날까지 진화 작업에 소방 장비 239대, 진화 인력 845명이 투입됐다.

큰 불길이 잡히면서 물류센터 램프구역 반경 116m를 대상으로 내려졌던 주민 대피령도 전날 오후 11시를 기준으로 해제됐다. 대피 대상에 주거 지역이 포함되지 않았지만 연기나 분진 피해를 우려한 주민 202명이 대피소를 이용한 것으로 집계됐다.

일각에서 제기됐던 건물 붕괴 우려도 상당 부분 해소된 것으로 소방당국은 판단하고 있다. 전날 한국건축구조기술사회는 드론을 투입해 건물 내부 구조체 형상을 확인한 결과 더는 붕괴 위험이 없을 것으로 예상했다.

소방은 잔불 정리를 마치는 대로 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.