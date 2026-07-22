군산·김천, 2026년에도 ‘농특산물 교류장터’

18년째 지속… 군산시청서 열려

포도·자두 등 5000만원 판매 실적

전북 군산시와 경북 김천시가 27년간 이어온 자매도시 인연을 바탕으로 농특산물 교류를 지속하며 지역 간 상생협력의 행보를 잇고 있다.



군산시는 자매결연도시인 김천시와 함께 21일 군산시청 광장에서 농특산물 교류·판매 행사를 열고 우수 농특산물 소비 촉진과 상생 발전에 나섰다.



올해로 18년째를 맞은 이번 행사에는 배낙호 김천시장을 비롯한 김천시 방문단 50여명이 군산을 찾아 김천의 대표 농산물인 거봉과 샤인머스캣, 자두, 복숭아 등을 중심으로 사전 주문과 현장 판매를 진행하며 두 도시의 우의를 재확인했다.



군산시는 행사에 앞서 지난 6일부터 10일까지 사전 주문을 통해 포도 558상자와 자두 936상자, 복숭아 1321상자 등 모두 2815상자(4200만원 상당)를 주문받았으며, 이날 현장 판매를 포함해 총 5000만원 규모의 판매 실적을 올렸다. 행사장을 찾지 못한 시민을 위해서는 22일부터 나흘간 군산 지역 로컬푸드 직매장 5곳에서 동일한 품목을 같은 가격으로 연장 판매해 지역 소비를 이어갈 계획이다.



군산시와 김천시는 1998년 자매결연을 맺은 이후 행정과 문화, 경제 등 다양한 분야에서 교류를 이어왔으며 2009년부터는 양 지역 농가의 판로 확대와 우수 농특산물 구매를 지원하기 위해 농특산물 교류·판매 행사를 매년 개최하고 있다.