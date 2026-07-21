李대통령 "사실관계 다른 얘기로 정치의제화 해선 안돼"

보완수사권·호남 반도체 클러스터 등 둘러싼 정쟁 심화 우려한 듯

이재명 대통령은 21일 "사실관계 자체를 다르게 얘기하면서 이를 정치 의제화해서는 안 된다"고 밝혔다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 비공개 토의 과정에서 이러한 언급을 했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이에 더해 "서로 다른 팩트에 의거해 의견을 제시하는 경우가 있다"며 "공개적인 토론을 통해 기본적인 인식에 대한 격차를 줄여야 한다"고 강조했다.



이 대통령의 이번 메시지는 최근 검찰 보완 수사권 폐지 문제를 둘러싼 공방이나 호남 반도체 클러스터 투자 유치 과정을 둘러싼 잡음 등을 염두에 둔 발언으로 보인다고 여권 관계자는 설명했다.



보완 수사권 문제의 경우 여당 전당대회 국면과 맞물려 여권 지지자들 사이에서도 상대의 의도를 추측한 뒤 이에 기반해 상호 공세에 나서는 등 감정싸움이 격해지는 듯한 양상이다.



호남 반도체 클러스터 역시 특정 지역에 대한 특혜가 아니냐는 주장, 나아가 다른 지역이 소외된 것이라는 주장 등이 이어지며 논란이 불거진 바 있다.



결국 제대로 된 사실관계에 대한 검증 없이 일방적 주장에 의한 정치 공방이 거듭되면서 주요 국정과제의 취지에 빛이 바래는 일이 계속돼선 안 된다는 게 이 대통령의 생각으로 풀이된다.

<연합>