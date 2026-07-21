폭우·폭염에도 여름 과일 가격 하락

여름철 채소·과일 가격 하락 (서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 21일 서울의 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 농식품부 자료에 따르면 지난 16일 기준 수박 가격 출하량 증가로 지난해 같은 기간보다 29.1% 하락했다. 참외와 복숭아 가격도 각각 19.6%, 16.6% 하락했다. 2026.7.21 scape@yna.co.kr/2026-07-21 14:07:59/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

21일 서울의 한 대형마트에 복숭아 등 과일이 진열돼 있다. 농식품부 자료에 따르면 최근 집중호우와 폭염에도 농축산물 수급에는 큰 차질이 없으며, 지난 16일 기준 수박 가격은 출하량 증가로 지난해 같은 기간보다 29.1% 하락했다. 참외와 복숭아 가격도 각각 19.6%, 16.6% 하락했다. 다만 축산물은 가축전염병 등의 영향으로 여전히 지난해보다 높은 가격 수준을 유지했다.

<연합>