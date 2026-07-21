현대百·이마트·11번가·롯데온 ‘상생 우수’

중기중앙회, 협력 모범기업 포상

중소기업중앙회는 21일 서울 여의도 중기중앙회에서 제6회 유통상생대회를 열고 유통 분야 상생협력 확산에 기여한 현대백화점과 이마트, 11번가, 롯데온 4개 기업을 포상했다고 밝혔다. 이번 대회는 대·중소기업 간 협력 우수사례를 공유하고 모범 기업을 포상해 민간 중심의 상생 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

공정거래위원장 표창은 현대백화점과 이마트가, 국회 정무위원장 표창은 11번가, 동반성장위원장 표창은 롯데온이 받았다. 현대백화점은 3227억원 규모의 상생협력기금 출연과 성과공유제 운영, 공정거래 신문고 상시 운영 등의 성과를 인정받았다. 이마트는 1246억원 규모의 동반성장펀드 조성과 노브랜드 상생스토어와 상생 라이브커머스 운영, 중소협력사 교육 지원 등의 공로로 표창을 받았다. 11번가는 온라인판매를 처음 시작하는 중소상공인에게 1년간 6~8%의 낮은 고정수수료 정책운영을 한 성과를, 롯데온은 동반성장펀드 47억원 지원 등의 성과를 인정받았다.

21일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 ‘제6회 유통상생대회’에서 김기문 중소기업중앙회 회장(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 중소기업중앙회 제공

김기문 중기중앙회장은 “인구 감소와 소비심리 위축으로 내수 부진이 장기화하는 가운데 알리익스프레스·테무·쉬인 등 해외 이커머스의 공세까지 거세지면서 국내 유통산업이 전례 없는 위기에 직면해 있다”며 “이러한 위기를 극복할 해법은 대·중소기업 간 상생협력”이라고 말했다.