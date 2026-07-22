“이젠 금융”… 삼성, 美서 신용카드 출시

월렛과 연동 땐 캐시백·할인

에플과 결제서비스 본격 경쟁

삼성전자가 미국에서 자체 브랜드의 카드를 선보이며 애플과 금융 서비스 경쟁에 나선다.

20일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 삼성전자는 미국에서 바클레이스 은행과 제휴해 22일 맞춤형 신용카드인 ‘삼성 갤럭시 카드(사진)’를 출시한다.



이 카드는 삼성 제품을 직접 구매하면 결제액의 5%를, 갤럭시 스마트폰 내 가상 지갑인 삼성월렛을 통해 간편결제하면 3%를 각각 캐시백 형태로 할인해주는 것이 특징이다. 넷플릭스나 스포티파이 등 스트리밍 서비스 이용액은 2%, 기타 결제는 1%를 할인받을 수 있다. 별도의 연회비는 없으며 비자 결제망으로 발급된다.



삼성월렛과 이 카드를 연동하면 다른 신용카드는 물론 신분증, 디지털 키 등과 함께 저장하고 사용할 수 있으며, 자체 보안 플랫폼인 ‘삼성 녹스’로 보호된다. 삼성월렛을 통해 지출 내역 추적, 리워드 교환 등도 가능하다. 미국 내 삼성 소매 매장이나 온라인을 통해 신청할 수 있다.



삼성전자 MX사업부 디지털월렛 팀장인 채원철 부사장은 “바쁜 이용자들의 삶을 간편하게 만들어주고 실질적인 가치를 주는 카드”라고 소개했다.



앞서 애플은 2019년 골드만삭스·마스터카드와 제휴해 신용카드인 ‘애플 카드’를 선보인 바 있다. 로이터통신은 “삼성은 미국 결제 서비스 시장을 장악하고 있는 애플 페이와 직접적인 경쟁 구도에 놓이게 됐다”고 전했다.