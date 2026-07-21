삼성 ‘로봇 초격차’ 출사표… 미래 핵심 먹거리 키운다

대표 직속 전담조직 신설

로봇 개발 통합체제 구축

미래 기술 패권 ‘속도전’

삼성전자가 인공지능(AI) 시대 핵심 성장동력으로 꼽히는 로봇 사업 육성을 본격화한다. 대표이사 직속 전담 조직을 신설하고, 전사 로봇 역량을 한데 모아 통합 추진체계를 구축했다. 글로벌 인재 영입과 인프라 투자를 확대해 글로벌 로봇 시장 주도권을 확보한다는 전략이다.

삼성전자는 21일 노태문 대표이사 겸 디바이스경험(DX) 부문장 직속으로 ‘RX(로봇 경험)사업추진실’을 만들고 차세대 로봇 사업 경쟁력을 강화한다고 밝혔다. RX사업추진실은 중장기 로봇 전략을 수립하고, 하드웨어와 AI·소프트웨어 핵심기술 개발, 디자인·상품기획 등 사업화를 아우르는 컨트롤타워 역할을 맡는다.

삼성전자가 인공지능(AI) 시대 핵심 성장동력으로 꼽히는 로봇 사업 육성을 본격화한다. 뉴시스

삼성전자는 전사에 흩어진 로봇 관련 조직들을 RX사업추진실 중심으로 결집해 사업 속도를 높일 계획이다. RX사업추진실은 서울 서초구 서울R&D캠퍼스를 거점으로 삼는다. 로봇 관련 인력 근무지를 통합해 협업 환경을 제공하고 로봇 기술 개발과 제조 현장 실증·적용 연계도 강화한다.



데이터 활용 강화를 위해 스마트폰 생산거점인 경북 구미사업장에 데이터 팩토리도 구축하기로 했다. 제조 현장 데이터를 수집하고, 범용 로봇을 생산거점에 투입해 로봇 지능화·제어 고도화를 추진할 방침이다.



글로벌 최고 수준의 로봇 인재도 영입했다. 현대자동차그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스에서 로봇 전략을 주도했던 이동건 삼성전자 기획팀 부사장을 로보틱스 전략팀장으로 선임해 중장기 사업 로드맵을 이끌게 했다. 미국과 중국, 일본에 각각 글로벌연구거점을 두고 인재 영입과 기술 생태계 확대를 추진하기로 했다. 로봇 하드웨어, AI·소프트웨어 등 분야별 최고 전문가를 추가로 영입해 중장기 관점에서 로봇 사업화 역량을 강화한다.

사진=게티이미지뱅크

삼성전자는 로봇 사업화를 위해 제조 현장에서 핵심기술을 검증하고, 성능을 끌어올려 기업용(B2B) 시장 공략에 나설 계획이다. 제조용 휴머노이드(인간형) 로봇 역량이 고도화하면 가전 등 소비자 대상 시장으로 로봇 사업 영역을 넓히기로 했다.



삼성전자 관계자는 “앞으로도 지속적인 혁신과 기술 경쟁력 강화를 통해 새로운 고객 가치를 창출하고 미래 성장 사업을 적극 발굴해 글로벌 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.