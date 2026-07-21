김진아 차관, ICRC 사무총장 면담…“북한군 포로 자유의사 존중돼야”

김진아 외교부 제2차관은 21일 방한 중인 피에르 크랜뷜 국제적십자위원회(ICRC) 사무총장을 만나 글로벌 인도적 위기 대응과 국제인도법 준수 강화, 우크라이나 내 북한군 포로 문제 등을 논의했다.

김진아 외교부 제2차관이 21일 방한 중인 피에르 크랜뷜 국제적십자위원회(ICRC) 사무총장을 만나 면담하고 있다. 외교부 제공

외교부에 따르면 김 차관은 이날 면담에서 전 세계적으로 분쟁과 재난이 확산되는 가운데 ICRC가 국제인도법 준수 강화 활동과 인도적 위기 대응, 무력충돌 상황에서 중립적 중재자 역할을 수행하고 있는 점을 높이 평가했다. 이어 우리 정부가 ‘글로벌 책임강국’ 비전 아래 인도지원 분야의 주요 공여국으로서 역할을 수행해 왔다고 설명하며, 각지의 인도적 위기 해소를 위해 ICRC와 지속적으로 협력해 나가겠다고 밝혔다.

크랜뷜 사무총장은 세계 각지 분쟁 현장에서 이뤄지고 있는 ICRC의 인도적 활동을 소개하고, 한국 정부의 재정적 지원과 협력에 사의를 표했다. 이어 분쟁 상황에서 국제인도법 위반이 계속되고 있다고 언급하며, 국제인도법 글로벌 구상 등 ICRC의 국제인도법 강화 노력에 한국 정부가 참여해 줄 것을 요청했다.

김 차관은 우크라이나 내 북한군 포로와 관련해 헌법상 이들이 우리 국민에 해당하며, 한국행을 희망할 경우 전원을 수용한다는 정부 입장을 설명했다. 아울러 국제법상 전쟁포로의 강제송환 금지 원칙에 따라 당사자의 자유의사가 존중될 수 있도록 ICRC의 적극적인 협력을 당부했다.