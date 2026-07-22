노태문(사진) 삼성전자 대표이사 겸 DX(디바이스경험·완제품)부문장이 장기성과 인센티브(LTI)로 57억원 규모의 자사주를 수령했다.
21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성전자는 장기성과급 중 자사주를 받은 임원과 세부 내용을 공시했다. 지급 대상은 임원 등 928명이다.
노 대표는 2만2678주를 수령하며 1위에 올랐다. 지급 기준 주가(25만4500원)로 환산하면 57억7000만원 규모다. 이어 전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS(디바이스솔루션·반도체)부문장(부회장)이 1만469주(26억6400만원어치)를 받았다. 사업지원실장인 박학규 사장은 9819주(24억9900만원), 김용관 DS부문 경영전략총괄 사장은 9990주(25억4200만원), 이재용 삼성전자 회장 보좌역인 정현호 부회장은 1만3419주(34억1500만원)를 수령했다.
삼성전자는 만 3년 이상 재직한 임원을 대상으로 이전 3년간 경영 실적에 따른 보상을 향후 3년간 나눠서 지급하는 LTI 제도를 운영하고 있다. 성과에 따라 평균 연봉의 0∼300%가 책정된다. 지난해부터는 책임경영 강화를 위해 LTI 일부를 자사주로 지급할 수 있도록 제도를 변경했다. 앞서 삼성전자는 지난 13일 보유 자사주 113만2477주를 처분한다고 공시했다. 임원 등의 책임경영을 강화하고 장기성과급 일부를 자사주로 지급하기 위한 조치였다.
노태문 57억·전영현 26억… 삼성전자 사장단 성과급 수령
임원 928명에 장기성과 자사주
노태문(사진) 삼성전자 대표이사 겸 DX(디바이스경험·완제품)부문장이 장기성과 인센티브(LTI)로 57억원 규모의 자사주를 수령했다.
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