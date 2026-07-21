경찰, ‘정청래 차량 파손’ 용의자 추적

전대 예비경선 연설회 후 습격

경찰이 정청래 전 더불어민주당 대표의 차량을 습격한 용의자를 쫓고 있다.



서울 영등포경찰서는 정 전 대표의 차량을 공격해 파손한 신원 미상의 용의자에 대해 재물손괴 등 혐의로 수사에 착수했다고 21일 밝혔다.

더불어민주당 당권주자인 정청래 전 대표가 21일 여의도 국회에서 본회의를 마친 뒤 이동하며 기자들의 질문에 답하고 있다. 뉴시스

경찰 관계자는 “수사를 시작했으며 용의자를 특정하고 있다”고 말했다.



해당 용의자는 지난 20일 오후 7시쯤 여의도 민주당 당사에서 전당대회 예비경선 합동연설회를 마치고 나온 정 전 대표의 차량을 발과 도구 등으로 가격했다. 이로 인해 차량 일부가 파손됐다.



정 전 대표는 합동연설회 당시 “클린 선거 하겠다. 네거티브 하지 않겠다”며 “2대 1, 3대 1로 때리면 맞겠다. 그러나 그 상처를 당원들이 지켜주시리라 믿는다”고 말했다.



정 전 대표 측은 이날 언론 공지를 통해 차량 습격 사실을 알리며 “차량 내부에 탑승하고 있던 후보를 향한 위협, 폭력에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.



정 전 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)에서 “암살단에 이어서 차량습격. 12·3 비상계엄 때는 노상원 수첩에 의해 죽을 뻔했는데”라며 “참담하고 서글프다”고 했다.



앞서 지난 5월 ‘정청래 암살단 모집’ 등 실체를 알 수 없는 SNS 단체방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수돼 민주당이 경찰에 수사를 의뢰하고 신변보호 요청을 한 바 있다. 12·3 비상계엄 기획에 관여한 노상원 전 정보사령관은 수첩에 ‘A급’ 수거대상으로 정 전 대표와 함께 이재명 대통령과 문재인 전 대통령, 김명수 전 대법원장, 권순일 전 대법관 등의 이름을 기재했다.



당대표 선거 경쟁 중인 김민석 전 총리는 이날 “정청래 후보 차량 파손 소식은 큰 유감”이라며 “즉각 진상을 파악하고 재발 가능성을 없애야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “어떠한 위법, 폭언, 욕설, 멸칭, 폭력도 반(反)민주당 행위이며, 이간질과 역공작의 빌미일 뿐이다. 발본색원돼야 한다”고 했다.