경과원, ‘2026 경기 스타트업 서밋’ 참가 기업 모집… 10월 수원서 개최

8월13일까지 접수…AI·반도체·바이오 등 혁신 기술 기업 대상

전시 부스 무료 제공·국내외 주요 투자사와 1대1 맞춤형 밋업 지원

사전 연계 프로그램 ‘인베스트 커넥트’ 우대…스케일업 발판 마련

경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 혁신 기술을 보유한 벤처·스타트업의 글로벌 시장 진출과 투자 유치를 지원하기 위해 ‘2026 경기 스타트업 서밋(G-SUMMIT 2026)’을 개최한다.

경과원은 오는 10월14일부터 15일까지 이틀간 수원컨벤션센터에서 열리는 ‘2026 경기 스타트업 서밋’에 참가를 희망하는 국내외 혁신 스타트업을 내달 13일까지 공식 누리집을 통해 모집한다고 21일 밝혔다.

경기도경제과학진흥원 광교사무소. 경과원 제공

경기도가 주최하고 경과원이 주관하는 이 행사는 2024년 첫선을 보인 이후 메가존클라우드, 퓨리오사AI 등 국내외 대표 유니콘·혁신기업과 투자사들이 집결하는 수도권 대표 스타트업 박람회로 자리잡았다.

모집 대상은 인공지능(AI), 반도체, 바이오, 미래모빌리티 등 딥테크 및 신산업 분야의 창업 7년 이내(신산업 분야는 10년 이내) 국내외 스타트업이다. 선정된 기업에는 현장 전시 부스가 무료로 제공된다. 아울러 대기업 오픈이노베이션 프로그램 참여, 글로벌 키노트 및 컨퍼런스 참가, 해외 투자 유치 설명회(IR 피칭) 등 다양한 비즈니스 기회가 주어진다.

특히 경과원은 투자 성과를 높이기 위해 서밋 개최 전 사전 투자·사업협력 프로그램인 ‘인베스트 커넥트(Invest Connect)’와의 연계를 강화했다. 오는 29일까지 모집하는 인베스트 커넥트 참가를 통해 투자 기회를 조기에 발굴한 기업은 본행사 전시 참가는 물론 핵심 프로그램인 ‘일대일 투자상담(밋업)’ 신청에서도 우대받는다.

김현곤 경과원장은 “경기 스타트업 서밋은 유망 스타트업이 글로벌 파트너와 대·중견기업, 투자자를 직접 만나 성장의 기회를 창출하는 플랫폼”이라며 “전시부터 투자 매칭, 혁신으로 이어지는 지원을 통해 스타트업의 자립과 성장을 견인하겠다”고 강조했다.