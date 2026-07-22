한국 ‘세계 여권파워’ 2위… 20년 전 1위였던 미국은?

세계 각국의 여권이 갖는 힘을 나타내는 ‘헨리 여권 지수’에서 한국이 2위를 유지했다.

글로벌 시민권·거주 자문회사 헨리 앤드 파트너스가 21일(현지시간) 공개한 헨리 여권 지수 20주년 보고서를 보면 한국은 188개국에 무비자 또는 도착비자 만으로 입국할 수 있어 싱가포르(192개국)에 이어 2위를 기록했다. 일본과 아랍에미리트(UAE)도 한국과 공동 2위다.

한 여권민원실에서 직원이 발급된 여권을 정리하고 있다. 공동취재사진

이 지수는 국제항공운송협회(IATA) 자료를 바탕으로 각국 여권 소지자가 비자 없이 방문할 수 있는 국가 수를 집계해 순위를 매긴 지표다. 지수가 처음 개발된 2006년과 비교 한국은 73곳, 일본은 60곳, UAE는 153곳이 추가됐다.

미국은 10위(180개국)로 나타났다. 2006년에는 1위였다가 순위가 크게 떨어졌다. 미국보다 상위인 국가가 36개국(공동 순위 포함)인 점을 고려하면 사실상 37위다. 미국의 순위 하락에 관해 CNN은 “미국 여권이 더는 가장 강력한 여권 가운데 하나가 아니라는 것을 보여준다”고 했다.

지수 최하위는 아프가니스탄(22개국)이 차지했다. 북한은 97위(35개국)로 네팔, 소말리아, 예멘, 파키스탄, 이라크, 시리아와 함께 최하위권에 머물렀다.