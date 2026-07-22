'고질라' 한국계 美배우 케일리 하틀, 18세로 사망

영화 '고질라' 시리즈에서 깊은 인상을 남긴 한국계 미국 청각 장애인 배우 케일리 하틀(18)이 불의의 교통사고로 세상을 떠났다.

21일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면, 미국 메릴랜드주 프레더릭 카운티 보안관실은 하틀이 이날 이른 아침 아이잼스빌 인근에서 발생한 차량 사고로 사망했다고 밝혔다.

사고 당시 차량에는 하틀을 포함해 두 명이 탑승 중이었다. 같은 날 오전 3시께 차량이 도로를 벗어나 배수로를 들이받았으며, 경찰은 과속을 주요 사고 원인으로 추정하고 조사를 진행 중이다.

하틀은 사고 직후 헬기로 병원에 이송됐으나 도착 전 끝내 숨을 거뒀다. 운전자는 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌다.

미국 수어(ASL)를 모국어로 사용하는 농인 가족 출신인 하틀은 스크린 안팎에서 존재감을 발휘해왔다. '고질라 VS. 콩'(2021)과 후속작 '고질라 X 콩: 뉴 엠파이어'(2024)에서 콩과 수어로 소통하며 교감하는 고아 소녀 지아 역을 맡아 전 세계 영화 팬들에게 감동을 안겼다.

갑작스러운 비보에 영화계와 농인 사회는 깊은 슬픔에 잠겼다. '고질라'에 함께 출연한 배우 밀리 바비 브라운은 "이 소식을 듣고 너무나 큰 슬픔에 빠졌다. 몹시 그리울 것"이라고 애도했다.

아카데미상 수상자인 배우 말리 매트린은 "그녀의 아름다움과 재능이 영원한 기억으로 남기를 바란다"고 추모했고, 영화 '코다'의 주연 트로이 코처 역시 "어떤 말로도 표현할 수 없는 슬픔"이라며 유족에게 깊은 위로를 전했다. 호틀의 차기작 '우리를 죽이지 못하는 것'에 함께 캐스팅된 농인 배우 알라콰 콕스도 비통함을 감추지 못했다.

부친 조슈아 하틀은 소셜 미디어를 통해 "우리가 함께한 18년에 매우 감사하며, 그 시간이 더 길었기를 바란다"고 애통함을 전했다. 동시에 19세 운전자를 향해 "당신을 용서했다. 이 사건이 당신의 남은 인생을 망치게 두지 말라"고 덧붙였다.

<뉴시스>