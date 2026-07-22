김숙, 제주 세컨하우스 세금 고지서 뒤늦게 확인…“집 날아가게 생겼다” 진땀

유튜브 채널 ‘김숙티비’ 화면 캡처

코미디언 김숙이 제주 세컨하우스에서 밀린 세금 고지서를 뒤늦게 확인하고 당황하는 모습을 공개했다.

지난 20일 유튜브 채널 ‘김숙티비’에는 ‘김숙 본격 제주 로망 실현? 마당 꾸미고 청게 잡으러’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 김숙은 제주 세컨하우스의 마당을 가꾸며 본격적인 제주 생활을 즐겼다. 직접 수국을 심고 로즈마리와 스피아민트 등 다양한 허브를 심으며 정원을 꾸미는 한편, 이웃에게 간식을 전하는 등 여유로운 일상을 보냈다.

그러나 김숙은 이전에 발송된 세금 고지서를 뒤늦게 발견하고 “지금 집이 날아가게 생겼다”라며 놀란 반응을 보였다.

급히 스마트폰으로 세금 자동이체를 신청하려 했지만 기기 사용이 익숙하지 않아 여러 차례 어려움을 겪었다. 결국 스마트폰을 포기한 김숙은 노트북으로 자동이체를 진행했고, 무사히 신청을 마친 뒤 안도의 미소를 지었다.

해당 장면은 소소한 실수에서 비롯된 해프닝이었지만, 김숙의 현실적인 모습이 담기며 시청자들의 공감을 얻었다.

김숙의 제주 생활은 오랜 시간 준비해 온 프로젝트이기도 하다. 그는 2012년 제주도 성읍마을에 주택을 매입한 뒤 약 13년간 방치해왔으며, 이후 리모델링을 거쳐 자신만의 세컨하우스로 새롭게 꾸몄다.

특히 지난 3월부터 5월까지 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘예측불가’를 통해 제주 폐가를 리모델링하는 과정을 공개해 화제를 모았으며, 완성된 주택에서 본격적인 제주 생활을 시작했다.

한편 김숙은 유튜브 채널 ‘김숙티비’를 통해 제주 세컨하우스에서의 일상과 다양한 에피소드를 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있다.