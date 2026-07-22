빽가, 문원 향한 애정 드러냈다…"사랑의 눈빛으로 보고 있다"

MBN 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’ 화면 캡처

그룹 코요태 멤버 빽가가 신지의 남편 문원을 향한 진심 어린 애정을 드러냈다. 문원 역시 김종민과 빽가에게 손편지로 감사의 마음을 전하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

21일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’에서는 신지·문원 부부가 코요태 멤버 김종민과 빽가를 캠핑장으로 초대해 함께 식사를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 공개된 방송에서 빽가는 문원을 향해 “형이 너를 볼 때 사랑의 눈빛으로 보고 있다”고 말하며 각별한 애정을 표현했다.

이어 “너를 그냥 아무 생각 없이 보면 시청자분들이 예전의 안 좋은 감정이 남아 있는 줄 아신다”며 “우리 그런 것 아니지 않나”라고 웃으며 말했다.

앞서 빽가는 과거 신지의 유튜브 채널에서 문원을 처음 만났을 당시 다소 굳은 표정을 지어 화제를 모은 바 있다. 이에 신지는 “사람들이 빽가가 문원을 조금 싫어한다고 생각하시더라”며 “신경을 잠깐 놓았을 때 찍힌 사진이었을 뿐”이라고 당시 오해를 해명했다.

이날 문원은 결혼식에서 축사와 축가로 축복해 준 김종민과 빽가를 위해 직접 쓴 손편지를 준비해 눈길을 끌었다. 그는 “형님들께서 저희 결혼식에 와주시고 축사도 해주시고 축가도 불러주셨는데 마땅히 제가 해드릴 게 없었다고 생각했다”며 편지를 읽어 내려갔다.

문원은 편지를 통해 “저희의 결혼과 함께할 날들을 축복해주시고 축사까지 해주셔서 진심으로 감사드린다”며 “항상 아낌없이 해주시는 조언과 말씀을 잊지 않고 실천하려고 노력하겠다”고 감사 인사를 전했다.

이어 “앞으로 마냥 행복하고 기쁜 날만 있을 수는 없겠지만 처음 가졌던 마음을 잊지 않고 노력하겠다”며 “다시 한번 감사드리고, 두 형님의 가정에 평안이 함께하고 하시는 모든 일이 순탄하시길 응원하겠다”고 덧붙였다.

편지를 들은 김종민과 빽가는 “고맙다”고 화답했고, 신지는 “글씨체도 보여드려라. 글씨를 정말 예쁘게 썼다”고 거들며 훈훈한 분위기를 만들었다.

이에 김종민은 “개인적으로 지금도 너무 잘하고 있다고 생각한다”며 “너무 잘하려고 하면 오히려 힘들 수 있으니 서로 아껴주면서 지금처럼만 쭉 갔으면 좋겠다”고 진심 어린 조언을 건넸다.

빽가 역시 “살다 보면 상처를 받거나 힘든 일이 생길 수도 있다”며 “그럴 때도 지금처럼 서로를 잘 챙겨주면 좋겠다”고 응원의 메시지를 전했다.

한편 이날 방송에서는 신지·문원 부부와 코요태 멤버들이 서로를 향한 진심을 나누며 끈끈한 우정과 가족 같은 분위기를 보여줘 시청자들에게 따뜻한 감동을 안겼다.