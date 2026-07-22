블랙핑크 만들어준다고…리센느 미나미 “대표님 말에 속았다”

그룹 리센느 멤버 원이와 미나미가 웹예능 ‘살롱드립’에 출연, 데뷔 뒷이야기와 가족 이야기 등을 전했다.

지난 21일 유튜브 채널 ‘테오(TEO)’를 통해 공개된 ‘살롱드립’ 예고편에는 오는 28일 공개될 본편의 일부 내용이 담겼다.

영상에서 진행자 장도연이 “대표님이 직접 캐스팅했다고 들었다. 어떤 걸 믿고 소속사에 들어왔냐”고 묻자 미나미는 “대표님 말에 속아서 왔다”고 답해 좌중을 폭소케 했다. 이어 “대표님이 ‘내가 블랙핑크 만들어줄게’, ‘트와이스 만들어줄게’라고 말씀하셨다”고 덧붙여 웃음을 더했다,

그룹 리센느. 더뮤즈엔터테인먼트

장도연이 “대표님은 원래 무슨 일을 하셨냐”고 묻자 원이는 “키즈카페를 하셨다”고 답했다. 장도연은 “그래서 아이들을 잘 다루시나보다”라고 재치 있게 받아쳤다.

대화는 활동과 정산 이야기로 이어졌다. 장도연이 “정산을 받으면 가장 먼저 하고 싶은 일이 뭐냐”고 묻자 원이는 잠시 말을 잇지 못하다 “엄마에게 소고기를 한 번 사드리고 싶다”고 말했다.

그는 “내가 번 돈으로 직접 사드리고 싶다. 엄마가 나에게 해주셨던 것처럼 똑같이 해드리고 싶다”고 말하며 눈물을 보이기도 했다.

이어 원이는 “나이가 들면 눈물이 많아지냐”고 물으며 분위기 전환을 시도했다. 그러자 장도연은 “너 몇 살이냐. 마흔 넘어봤냐”고 발끈해 다시 웃음을 자아냈다.

원이와 미나미가 출연하는 ‘살롱드립’ 본편은 오는 28일 오후 6시 유튜브 채널 ‘테오’를 통해 공개된다.

한편 리센느는 최근 출연한 예능마다 높은 화제성을 이끌어내고 있다. 앞서 6월 3주 차 JTBC ‘아는 형님’ 출연 당시에는 출연자 화제성 2위를 기록했고, 7월 2주 차 ‘전지적 참견 시점’ 출연으로도 2위에 올랐다.

이후 방송이 끝난 뒤에도 관심이 꾸준히 이어지며 7월 3주 차 TV·OTT 비드라마 출연자 화제성 1위를 기록했다.