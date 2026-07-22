영·일·이탈리아 전투기 공동개발에 캐나다도 옵서버로 참가…판로 확대 노린다

영국, 이탈리아, 일본이 추진 중인 차세대 전투기 공동개발 사업 ‘글로벌전투항공프로그램’(GCAP)에 캐나다가 옵서버로 참여한다. 향후 전투기 도입을 염두에 두고 일정한 정보를 공유하는 옵서버 참여는 처음으로, 판매망 확대 및 우호국과의 공조에 탄력을 받을 수 있을 것으로 3국은 기대하고 있다.

22일 요미우리신문 등에 따르면 고이즈미 신지로 일본 방위상은 21일(현지시간) 영국에서 영국·이탈리아·캐나다 국방장관과 회담 후 기자회견을 열어 이같이 밝혔다.

고이즈미 신지로 일본 방위상. UPI연합

회담 후 발표된 공동성명에는 캐나다의 옵서버 참여를 GCAP의 ‘새로운 단계’라고 규정하면서 “뜻을 같이하는 파트너 간 협력을 한층 강화하는 데 중요한 한 걸음이 될 것”이라고 강조하는 내용이 담겼다. 3국은 캐나다에 차세대 전투기의 구체적 성능, 기업 참여 방식 등과 관련한 정보를 제공하겠다는 방침이다.

차세대 전투기는 미국 최신예 전투기 F-35 같은 고도의 스텔스 성능에 더해 인공지능(AI)를 활용한 시스템을 갖추고, 무인기(드론)과 연계 작전이 가능하도록 개발하는 것이 참여국들의 목표라고 요미우리는 전했다.

일본 방위성은 항공자위대 F-2 전투기의 후속 기종으로서 차세대 전투기를 2035년에 배치한다는 목표다.

일본 정부는 GCAP 참여를 통해 자국 전투기 제조 기술을 고도화하고 미국 중심의 전투기 장비·기술 의존도를 낮추겠다는 복안으로 알려졌다. 마찬가지로 미국에 집중된 방산 구조를 다변화하려는 캐나다는 전투기 조달처 다각화를 위해 GCAP 옵서버 참여를 결정한 것으로 분석된다. 캐나다는 3국이 제공하는 정보를 토대로 차세대 전투기 도입을 본격적으로 검토할 예정이다.

신문은 캐나다의 옵서버 참여를 두고 “(차세대 전투기) 도입국 확대에 순풍이 될 것”이라며 “도입국 간 안보관계 강화나 전투지속능력 향상으로 연결되는 한편, 대량생산에 따른 제조 비용 절감도 기대할 수 있다”고 짚었다.

독일, 호주 등도 전투기 도입에 관심을 나타내고 있어 캐나다의 옵서버 참여가 다른 나라의 참여를 촉진할 가능성도 제기된다. 다만 영국의 재정난으로 GCAP 예산이 축소되거나 계획이 지연될 가능성 등을 일본 정부는 우려하는 것으로 알려졌다.