메뉴보기메뉴 보기 검색

검경, 국수본 지휘라인 향한 '장윤기 사건' 비위 수사 본격화

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
구글 네이버 유튜브

'장윤기 사건' 수사 비위 의혹을 규명 중인 경찰과 검찰이 당시 수사 방향에 영향력을 행사할 수 있는 윗선을 겨냥해 수사를 본격화하고 있다.

22일 경찰청 국가수사본부 '장윤기 사건 진상규명' 특별수사단에 따르면 수사단은 이날 오전 10시부터 광주경찰청 강력계장 A 경정을 참고인 신분으로 소환해 조사 중이다.

검찰과 경찰이 지난 21일 장윤기 사건 부실 수사와 증거인멸 의혹 등을 규명하기 위해 경찰청 국가수사본부를 동시에 압수수색 했다. 연합뉴스
검찰과 경찰이 지난 21일 장윤기 사건 부실 수사와 증거인멸 의혹 등을 규명하기 위해 경찰청 국가수사본부를 동시에 압수수색 했다. 연합뉴스

수사단은 A 경정이 장윤기의 살인 사건과 과거 스토킹 및 성폭행 사건을 분리 수사하는 과정에서 개입한 정황이 있는지 등을 살펴보고 있다.

또, 광주경찰청을 압수수색하면서 확보한 A 경정과 국수본 강력계장 B 경정의 업무 관련 대화 기록도 들여다보고 있는 것으로 전해졌다.

특히 고교생 살인 사건과 장윤기가 살인 이틀 전 저지른 외국인 여성 대상 성폭행 사건을 분리 수사하라는 취지의 국수본 지시가 광산서로 전달된 경위를 확인하기 위해 B 경정에 대한 소환 조사도 검토 중이다.

경찰에 입건된 수사 관계자들은 광산경찰서 서장·형사과장, 수사팀장·팀원 등 총 4명이다.

이와 별도로 검찰도 경찰 지휘 라인에 대한 수사에 속도를 내고 있다.

검찰은 이날 광산경찰서·광주경찰청·국수본 등 관련자 조사를 동시다발적으로 이어가고 있다.

전날 이뤄진 국수본 압수수색 대상자에는 B 경정도 포함된 것으로 전해졌는데, 확보한 경찰관들의 휴대전화를 분석 중이다.

일각에서 분리 수사 지시에 개입했다고 거론되는 당시 국수본 본부장은 검찰 조사·압수수색 대상에는 포함되지 않는 것으로 알려졌다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기