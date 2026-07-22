윤단비 감독 ‘첫세계’, 토론토영화제 경쟁 부문 초청

낯선 욕망 마주한 17세 소녀의 여름

‘첫세계’ 토론토 경쟁 부문으로

윤단비 감독의 ‘첫세계’가 9월 10일 개막하는 열리는 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 경쟁 부문인 ‘플랫폼’ 섹션에 초청됐다고 배급사 엣나인필름이 22일 밝혔다. 플랫폼은 토론토영화제의 유일한 경쟁 섹션이다. 한국 영화로는 지난해 윤가은 감독의 ‘세계의 주인’에 이어 이 두 번째로 이 부문에 이름을 올렸다.

‘첫세계’는 육로로 연결되지 않은 섬에 사는 17살 소녀 ‘진’(심수빈)의 여름을 그린 영화다. 어린 시절 헤어졌던 또래 소년 ‘두재’(김어진)가 할머니의 장례를 위해 섬으로 돌아오면서 두 사람은 재회하고, 진은 처음 마주하는 낯선 욕망을 경험한다.

윤단비 감독 ‘첫세계’ 스틸컷. 엣나인필름 제공

윤 감독은 “첫사랑은 하나의 세계가 끝나고 다른 세계가 시작되는 순간”이라며 “이 영화가 관객 각자가 통과해 온 저마다의 ‘첫세계’를 다시 떠올리게 하길 바란다”고 말했다.

‘첫세계’는 윤 감독의 두 번째 장편 영화다. 그는 장편 데뷔작 ‘남매의 여름밤’(2020)으로 부산국제영화제 4관왕을 차지한 것을 시작으로 로테르담국제영화제 밝은미래상, 뉴욕아시안영화제 최우수작품상 등을 수상한 바 있다.

주인공 ‘진’은 영화 ‘지우러 가는 길’, 드라마 ‘은밀한 감사’, ‘기리고’, ‘참교육’ 등에 출연한 배우 심수빈이 연기했다. 모델 출신 김어진은 이번 작품으로 스크린에 데뷔한다.

‘첫사랑’은 9월 10일부터 20일까지 열리는 토론토영화제에서 월드 프리미어로 공개되며, 국내에서는 내년 개봉한다.