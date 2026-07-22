파도 휩쓸린 중학생 구한 ‘튜브 의인’…육군 하사였다

거센 파도에 휩쓸린 중학생이 해안에서 점점 멀어졌다. 가족들이 발만 동동 구르던 순간, 한 남성이 해변에 있던 튜브를 집어 들고 바다로 뛰어들었다.

온라인에서 ‘튜브 의인’으로 불린 이 남성은 육군 제22보병사단 최전방 감시초소(GP)에서 근무하는 고영우 하사였다.

육군 제22보병사단 고영우 하사가 사단 상징물 앞에서 21일 기념촬영을 하고 있다. 육군 제공

22일 육군 22사단에 따르면 고 하사는 19일 휴일을 맞아 동료들과 강원 고성군의 한 해변을 걷던 중 다급한 구조 요청을 들었다. 고 하사는 곧바로 파도에 휩쓸린 학생에게 접근해 튜브를 건네 붙잡도록 한 뒤 안전한 곳까지 이끌어 무사히 구조했다.

고 하사는 가족들의 감사 인사만 받은 채 이름을 알리지 않고 현장을 떠났다. 이후 학생의 가족이 온라인 커뮤니티에 의인을 찾는 글을 올리면서 구조 사연이 알려졌다.

그는 평소 최전방 GP에서 주·야간 경계작전을 수행하고 있다. 육군은 고 하사가 우발 상황에서도 즉각 대응할 수 있도록 평소 훈련해 왔다고 설명했다.

“군인이라면 누구나 똑같이 행동했을 것”이라고 밝힌 고 하사는 “앞으로도 언제든 국민의 생명을 지키는 데 망설임 없이 앞장서겠다”고 말했다.

22사단은 고 하사의 용기와 책임감을 높이 평가해 사단장 표창을 수여할 예정이다.