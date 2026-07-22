한병도 “‘검사는 수사 안 한다’ 대원칙…논의 무르익어”

더불어민주당 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표가 22일 “검사는 수사하지 않는다”며 보완수사권 완전 폐지 방침을 재차 강조했다. 한 원내대표는 당내 보완수사권 존치론에 대해 “세부적인 인식 차이가 수사와 기소의 분리라는 원칙을 흔들거나 검찰의 수사권을 되돌리는 수단이 돼서는 안 된다”고 밝혔다.
한 원내대표는 이날 국회 최고위원회의에서 “형소소송법 개정을 통해 (검찰청) 간판만 바꾸는 데 그치지 않고, 실제 권한과 작동 방식까지 바꿔야 한다”며 이같이 말했다. 한원내대표는 ‘검사는 수사하지 않는다’는 원칙을 말하며 “이것이 수사와 기소를 분리하는 검찰개혁의 출발이자 완성”이라고도 했다.
검찰에 예외적으로라도 수사권을 일부 남겨놔야 한다는 주장에는 “검사가 직접 수사해야만 피해자를 보호할 수 있다는 주장은 지난 검찰의 어두운 과거사를 돌아보면 진실이 아님을 알 수 있다”며 “민주당은 보완수사요구권을 실질화하고, 수사기관이 그 요구를 신속하고 충실하게 이행하도록 책임을 분명히 하겠다”고 말했다.
민주당은 전날 공청회 형식의 정책의원총회를 개최했는데 참석한 교수와 변호사 등 전문가 사이에서도 보완수사권 존폐를 놓고 의견이 크게 엇갈렸다. 보완수사요구권으로 충분하다는 폐지론자와 기소권 독점을 경계해야지 이미 검찰의 수사개시권은 사라졌다는 보완수사권 존치론자 간에 접점을 찾기 힘들었다. 이 공청회 참석했던 박찬운 한양대 법학전문대학원 교수는 페이스북에 의원들이 자리를 비워가는 상황을 적으며 “(민주당) 의원들의 마음은 이미 다른 곳에 가 있는 듯했다”며 “이미 정해놓은 결론에서 한 발짝도 움직이지 않는다면 토론은 무엇을 위해 하는 것인가”라고 반문했다.
한 원내대표는 “논의는 충분히 무르익었다”면서 “이제 당의 총의를 하나로 모을 시점”이라고 했다. 강준현 수석대변인은 최고위 뒤 “최대한 8·17 전당대회를 넘기지 않는 선에서 처리해야겠단 기조는 있다”며 “총의가 모아지면 이를 기반으로 당론 채택을 할 수 있다”고 말했다.