고소영, 치아 교정 선물에 소변까지 받아준 의리 "하나도 어렵지 않았다"

배우 고소영이 절친 간병을 하며 소변까지 받아준 미담이 공개됐다.

고소영은 21일 유튜브 채널 '고소영'에서 스타일리스트 정혜경과 함께 삼청동의 한 수제비를 찾아 다양한 이야기를 나눴다.

고소영과 정혜경. '고소영' 유튜브 캡처

이날 자리에 함께한 지인은 고소영으로부터 치아 교정 선물을 받았던 일화를 공개했다.

고소영은 "내가 선물로 교정을 해줬다"고 했다.

지인은 "(고소영이) '로렌, 이거(교정) 하면 예쁘겠다'라고 했다. 우리 엄마도 안 해준 거를 고소영이 해줬다"고 했다.

이어 정혜경은 고소영에게 감동 받은 일화를 공개했다.

그는 "2021년도에 다리 수술 후 입원했을 때 소영이가 와서 병간호를 해줬는데 소변까지 받아줬다"고 했다.

이어 "병원에서 고소영이 간병인이라는 사실에 다들 놀랐다"고 말했다.

고소영이 "해 줄 수 있다. 하나도 어렵다고 생각한 적 없다"고 하자 정혜경은 "그게 쉽지 않다. 아기도 있고 남편도 있는데"라고 했다.

그러자 고소영은 "왜냐하면 수다를 떨어야 하는데 이 언니가 병원에 있으니까"라고 덧붙였다.

<뉴시스>